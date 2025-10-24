Iker Casillas, víctima del robo de relojes valorados en más de 200.000 euros El exportero descubrió que las piezas habían sido cambiadas por imitaciones y la Policía Nacional ha detenido a la empleada del hogar y al vigilante de seguridad como los sospechosos

Viernes, 24 de octubre 2025

Iker Casillas se ha visto sorprendido por un robo en su casa. El exportero se llevó una desagradable sorpresa al cnocer tanto la forma en la que se ha efectuado, como la identidad de los supuestos ladrones. La Policía Nacional ha detenido tanto a la empleada del hogar que trabajaba en casa de Iker Casillas, como al vigilante de seguridad al ser los principales sospechosos de arrebatarle hasta cinco relojes de lujo valorados en más de 200.000 euros. Ambos trataban de huir del país cuando fueron interceptados.

La noticia adelantada por 'El programa de Ana Rosa', ha supuesto un duro golpe al exportero del Real Madrid por la confianza que había depositado en la pareja. La mujer llevaba varios años dedicándose a las tareas de limpieza de la mansión, mientras que el hombre formaba parte del equipo de seguridad privada de la propia urbanización. Además, se ha conocido que ambos mantienen una relación sentimental.

El robo se produjo en la propia casa de Casillas. La posición privilegiada que mantenían los dos detenidos trabajando en el propio hogar, les permitió acceder al interior de la vivienda sin levantar ninguna sospecha. Además, tenían la ventaja de conocer los hábitos del exportero y sabían donde guardaba sus piezas más valiosas.

Una vez dentro siguieron al más mínimo detalle el plan trazado. Una idea tan simple como efectiva: sustituir los relojes originales por unas imitaciones de alta calidad. De esta manera podían reemplazar piezas auténticas sin que Casillas pudiera darse cuenta al instante. Los agentes han conseguido recuperar dos, mientras siguen en búsqueda del resto.

«Tardó en darse cuenta»

Durante meses, Casillas no fue capaz de ver el engaño. Su afición por los relojes, le había llevado a tener una gran colección que distribuía por distintas zonas de la casa, lo que dificultó detectar las ausencias. Hasta que decidió revisar a fondo, descubriendo que varias piezas no eran originales.

Notó que algunos relojes parecían más ligeros y tenían pequeños defectos. «Tardó en darse cuenta», señalaron desde el citado programa y añadieron que cuando lo hizo, acudió de inmediato a la Policía. Los agentes después de escuchar su testimonio comenzó un plan discreto para confirmar las sospechas, preparando una trampa a la empleada, que terminó cayendo al intentar deshacerse de unas de las piezas robadas.

La investigación permitió descubrir el vínculo entre los dos sospechosos y ambos fueron detenidos y acusados de robo y estafa. Los investigadores no descartan que la pareja pudiera haber seguido la misma forma de actuar con otros residentes de la exclusiva urbanización madrileña.