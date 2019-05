«Da igual ser segundos o terceros, lo importante es ascender» Domingo presiona a un rival del Almazán en La Albuera. / Antonio Tanarro FÚTBOL Domingo se declara en buen estado de forma y garantiza el buen nivel físico y mental de cara al 'play off' de la Segoviana LUIS JAVIER GONZÁLEZ Segovia Jueves, 9 mayo 2019, 20:28

A falta de dos jornadas de que termine la temporada regular en el Grupo VIII de Tercera División, la Gimnástica Segoviana tiene motivos para estar ojiplática y preguntarse cómo es posible que 87 puntos puedan valer apenas una tercera posición. Su entrenador, Manu González, recuerda sobre todo los dos empates que no fueron victorias ante Júpiter Leonés o Real Ávila por goles que debieron subir al marcador. «En todos los partidos me vienen cosas, pero con esos cuatro puntos el equipo sería líder. No hay que mirar atrás, sino a lo que hemos hecho, saber que de momento no nos ha dado para ser primeros o segundos, pero hemos conseguido otro 'play off', que en este club se suele hacer con bastante asiduidad, pero yo he jugado dos en mi carrera y solo tengo un ascenso».

Ese es el mensaje hacia el vestuario: valorar todo lo que se consigue. Domingo es alguien ejemplar para recibirlo. Un jugador voluntarioso sin suerte en Segunda B. «Estuve bastante tiempo lesionado y no pude disfrutar de la categoría. Yo tengo la misma ilusión, los jugadores igual. Y el míster, su primer año aquí y un ascenso... ¡Sería la hostia!» Lo dice alguien que es apodado héroe en el vestuario porque el día del último ascenso, en 2017 ante el Malagueño, entró por sorpresa en la alineación inicial y marcó dos goles. «¡Estoy deseando que llegue ya este!» El objetivo: revalidar la hazaña.

El centrocampista puso en valor la dinámica de la Segoviana, que suma siete victorias y dos empates –en Zamora y Aranda– desde el primer sábado de marzo. Para ser primera, la Segoviana necesitaría ganar sus dos partidos restantes –el domingo en La Albuera ante el Atlético Bembibre y la semana siguiente ante el Cristo Atlético en Palencia– y que el Zamora pinchara ante Cebrereña y Sporting Uxama. «Si algo nos ha enseñado esta semana el fútbol es que todo es posible», subrayó González. El precio del segundo puesto es más asequible: el cuadro azulgrana necesitaría sumar dos puntos más que la Arandina para superar al cuadro burgalés.

Domingo insiste en mirar al liderato mientras haya opciones matemáticas. «Las sensaciones del equipo son bastante buenas, el otro día hicimos una de las mejores primeras partes del año, nos podíamos haber ido al descanso con cuatro, cinco o seis goles. Los últimos partidos están yendo muy bien, de cara al 'play off' tiene muy buena pinta». El medio exhibe polivalencia jugando también de central, se encuentra en un buen momento de forma.

Domingo se muestra optimista. «Se tienen que enfrentar Arandina y Astorga, y si ganamos estos dos partidos espero y creo que vamos a ser segundos». Con experiencia en la categoría, primero con La Granja y ahora con la Segoviana, habla de una de las Terceras más difíciles. «De los 10 de arriba, cualquiera podía ganarte. Y sin esos dos goles anulados estaríamos hablando de ser primeros». En cualquier caso, tiene claro el objetivo final de la temporada . «Sobre todo, ascender. Da igual si quedamos terceros, segundos, lo importante es volver a Segunda B». Se acercan los últimos días de mayo y el héroe afila el cuchillo.