La historia de un club superviviente Javier de Andrés, con su libro, en la grada del municipal de La Albuera. / J. Martín El periodista Javier de Andrés presenta un libro que repasa los años de existencia de la Gimnástica Segoviana FERNANDO ARCONADA Segovia Viernes, 28 junio 2019, 21:16

La Segoviana es un club superviviente. Y no porque haya participado en un programa televisivo. Lo es porque en todos sus años de historia ha conseguido mantenerse con vida. Y hay muchos clubes que no pueden decir lo mismo. 'Gimnástica Segoviana. Una historia de supervivencia' es el título del libro que fue presentado en la Albuera por su autor, el periodista segoviano Javier de Andrés, que compendia los avatares del club en sus 90 años de historia. La casualidad, el destino ha querido que la presentación sea un 28 de junio, cuando los cronistas de varias épocas coinciden en situar como fecha de nacimiento del club, allá por el año 1928.

El libro consta de 608 páginas e incluye un total de 72 fotografías (73 con la de la cubierta) que han sido cedidas por sus autores, familias o por la propia Gimnástica Segoviana a través de Juan Martín. Y es el fruto de un intenso trabajo de hace poco más de dos años, «aunque la idea era bastante anterior, como cerca de diez años», apuntó su autor, un recorrido por sus avatares, tanto en lo bueno como en lo malo, con más de un centenar de entrevistas. «El propósito era el de cubrir una necesidad histórica que se tenía con un club del que prácticamente no se había publicado nada. He intentado ser lo más aséptico posible; hay historias muy bonitas y otras no tanto y no hay ningún afán en polemizar en este libro. Asumo que habrá errores, pero estoy muy orgulloso de este trabajo», apuntó.

«Creo que era de justicia recoger en un documento como este la memoria de periodistas, de aficionados, directivos, jugadores... de mucha gente que ha hecho mucho porque la Segoviana siga viva. Un trabajo que yo considero apasionante; puede llamar la atención de más de uno y puede que también descubramos que en cada familia de Segovia hay alguien que ha estado vinculado en algún momento de su vida con la Segoviana», destacó durante la presentación, en la que Javier de Andrés estuvo acompañado por tres exjugadores del equipo, Chema, Mariano y el que ahora es el presidente del club, Agustín Cuenca, rodeados de camisetas, botas y material deportivo de diferentes épocas.

No quiso pasar por alto el agradecimiento a Alfredo Martínez, responsable del prólogo, a Sergio Perela (encargado del epílogo) y a Javier Martín, como corrector de estilo, un libro que también tiene una dedicatoria especial, en memoria de su abuelo, que le llevaba al fútbol. Ahí comenzó su idilio con la Segoviana.

El libro incluye apartados especiales para los diferentes escenarios en los que el equipo ha jugado (Chamberí, El Peñascal, que llegó a reunir a seis mil personas en un partido frente al Acueducto, o La Albuera);las participaciones del primer equipo en la Copa del Rey o los protagonistas más destacados de la historia del club, con nombres propios como los de Mariano Chocolate, Cuestita, Eduardo Sobrado, Luis Mariano Minguela... El lector va a descubrir que la Segoviana ha tenido jugadores internacionales, grandísimos jugadores, sin dejar de lado nombres más recientes como los de Barto, Mariano González, Chema, incluso Anel...

El libro saldrá a la venta el próximo miércoles y podrá reservarse a través del blog https:librosego.blogspot.com y en el correo segobloglibro@gmail.com, así como en los perfiles de Facebook y Twitter del autor. En el blog aparecerán periódicamente las librerías en las que podrá adquirirse al precio de 22 euros y los diferentes eventos en los que participará el autor y en el que el libro estará disponible. Habrá ediciones especiales de los libros, con encuadernación en piel, tela o diseños especiales en su interior, con firmas de jugadores y exjugadores que harán de cada libro un ejemplar único y que podrá adquirirse a diferentes precios. No se descarta que también esté disponible en la sede del club.