Guille deja la Segoviana Guille conduce el esférico durante un partido en La Albuera. / Antonio Tanarro FÚTBOL El canterano gimnástico anuncia su salida del club azulgrana QUIQUE YUSTE Segovia Domingo, 24 junio 2018, 22:26

Los peores presagios de la dirección deportiva de la Gimnástica Segoviana se confirmaron ayer. Guille Duque, polivalente jugador salido de la cantera azulgrana, anunció a través de la redes sociales que la próxima temporada no continuará en el equipo que entrena Manuel González. A pesar de que el club quería su continuidad, el jugador segoviano ha preferido dar un paso a un lado y no aceptar la oferta de renovación presentada por la entidad gimnástica.

«Hoy podría ser un día de tristeza porque el camino del club al que amo y mi camino toman sentidos diferentes, pero no es así. Estoy lleno de felicidad y agradecimiento», explicó el jugador a través de su cuenta de Instagram. En ella, argumenta su decisión en que la próxima temporada «será complicada a todos los niveles, lo que me ha llevado a decidir no continuar en la plantilla actual porque no puedo asegurar mi compromiso al completo y un comportamiento de verdadero profesional, pilares fundamentales en la filosofía de trabajo de nuestro club».

El jugador, que debutó en el primer equipo azulgrana a las órdenes de Santi Sedano, no ha tenido el protagonismo esperado durante las dos temporadas en las que Abraham García ha estado en el banquillo gimnástico. Tras ser titular durante la mayoría de los partidos con Luis Bertó como técnico, la llegada del entrenador madrileño a la Segoviana y la de Borja Plaza al lateral derecho redujeron sus minutos en el equipo, tanto en la zaga como en el centro del campo, lugares en los que Guille ha jugado la mayoría de sus minutos.