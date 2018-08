El Grupo VIII de Tercera contará esta temporada con 21 equipos Un momento del partido entre el Palencia Cristo y el Real Burgos de la pasada temporada. / Marta Moras La FCYLF, obligada a inscribir al Real Burgos tras conocer el auto del Juzgado de Instancia número 5 de Valladolid EL NORTE Palencia Jueves, 16 agosto 2018, 22:30

Aún no ha empezado la competición y ya ha saltado la primera sorpresa en el Grupo VIII de Tercera División. Porque ayer se conocía el auto de Juzgado de Instancia número 5 de Valladolid, que reconocía el derecho del Real Burgos a ser inscrito en la liga. Los burgaleses habían presentado alegaciones por el partido que la Federación de Castilla y León les obligó a aplazar ante la Arandina, que en ese momento tenía tres jugadores con la selección regional.

El Real Burgos consideraba que la Federación había ignorado el reglamento que dice que la modificación del calendario solo puede hacerse por razones de causa mayor. Los burgaleses siempre han defendido que la falta de tres jugadores no justificaba la decisión y solicitaba mantener la categoría. Por el momento los tribunales les han dado la razón y el Grupo VIII de Tercera tendrá que contar con 21 equipos.

«La medida cautelar solicitada por el Real Burgos CF SAD contra la Federación de Fútbol de Castilla y León, consistente en el mantenimiento e inscripción el Real Burgos en el grupo VIII de Tercera División de la Liga Nacional de Fútbol, incluyéndole a la hora de elaborar y conformar el grupo y el calendario de competición para la temporada 2018-2019 entre aquellos que han de disputar la misma», reza un auto que también recoge la posibilidad de que otros equipos, entre los que se encontraría el Becerril, puedan interponer alegaciones contra la Federación.

«Nosotros no tenemos pensado ir a los tribunales. Bajamos en el campo y subiremos en el campo». Así de tajante se mostraba Juan Antonio Redondo, presidente del Becerril al conocer la noticia en la tarde de ayer. «No sabíamos que hubiera salido ya una decisión al respecto, pero sí te puedo decir que nosotros no tenemos pensado presentar ninguna alegación. Hemos preparado la temporada para jugar en Regional y es lo que vamos a hacer», afirmaba Redondo a las pocas horas que de se conociera la sentencia del Juzgado de Instancia número 5 de Valladolid. Así, el presidente del Becerril descartaba la posibilidad de que su equipo se personara como perjudicado por la decisión de la Federación de Castilla y León.

Precisamente, desde la Federación se acata el auto, aunque se defiende su actuación. «Esta es una medida cautelarísima a la espera de la resolución de la demanda principal interpuesta por el Real Burgos CF SAD, que está referida al aplazamiento del encuentro de liga del Grupo VIII de Tercera División de la temporada 2017-2018 entre el Real Burgos y la Arandina CF. Esta Federación seguirá defendiendo la legalidad de sus actuaciones y considerando que el Real Burgos CF, SAD, ocupó, a la finalización de la temporada 2017.2018, el puesto 18º de la clasificación final y, por tanto, descendió a la categoría inferior. No obstante este auto es de obligado cumplimiento y es necesario, en virtud del mismo, rehacer el calendario del Grupo VIII de Tercera División para que pase a estar compuesto por 21 clubes, con la inclusión del Real Burgos, lo que inexorablemente nos conducirá a tener que disputar encuentros en días laborables, ya que hay una fecha de finalización (19-05-2019) obligada en virtud de la disputa de la segunda fase de la competición. A la mayor brevedad posible, se publicará el nuevo calendario». El comunicado que la Federación de Castilla y León emitió a última hora de la tarde de ayer no deja lugar a dudas, el Real Burgos jugará en Tercera y los líos han empezado antes que la competición esta temporada.

Sorpresa

La noticia ha pillado por sorpresa a todos los equipos de este Grupo VIII, incluido a David Nieto, presidente del Palencia Cristo, el otro equipo palentino afectado por la decisión judicial. «Nos hemos enterado en medio del partido y aún no podemos hacer una valoración seria de lo que esto significa para nuestro equipo. Habrá que esperar a ver el calendario», aseguraba el máximo mandatario de la entidad morada. Porque para los equipos con presupuestos más modestos, las jornadas entre semana suponen verdaderos quebraderos de cabeza. «Ya no se trata solo de los jugadores que trabajan, sino de todo lo que hay que mover el día de un partido. Por eso quiero esperar a que la Federación haga público el calendario definitivo. Entonces podremos valorar si esta decisión afecta o no al Palencia Cristo», aseguraba Nieto pocos minutos después de que acabara el choque entre los palentinos y el Salamanca.

Porque la Federación tampoco se ha pronunciado sobre el efecto que tendrá esta decisión sobre las plazas de ascenso o descenso. Y es que, como ya ocurriera hace años en Primera División, la Federación que el Grupo VIII vuelva a la normalidad de 20 equipos cuanto antes, por lo que habrá una plaza más de descenso o una menos de ascenso a Segunda B. Ahora mismo, la competición que arranca el próximo sábado 25 de agosto cuenta con más preguntas que respuestas.