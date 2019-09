Un grupo inversor está dispuesto a inyectar dinero en la Segoviana Agustín Cuenca, en el centro, junto a directivos de la Segoviana durante la rueda de prensa. / Antonio de Torre Los socios del club decidirán el 20 de octubre si aceptan la conversión del club en Sociedad Anónima Deportiva FERNANDO ARCONADA Segovia Lunes, 16 septiembre 2019, 20:02

No es la primera vez que la Gimnástica Segoviana recibe una propuesta de un grupo inversor para entrar en el club, pero esta vez hay algo diferente. Tampoco es que sea cosa de un día, hay meses detrás de conversaciones y negociaciones. Y va muy en serio, tanto que la actual junta directiva entiende que es lo suficientemente atractiva como para que los socios tengan conocimiento. «Esta directiva no tiene la potestad para tomar una decisión de tal calibre, así que lo que vamos a hacer es convocar un referéndum en el que los socios tendrán que corroborar o no si damos pie a que esta gente entre», comentó Agustín Cuenca. Y para que entre este grupo es imprescindible que el club se convierta en Sociedad Anónima Deportiva «y es precisamente lo que plantearemos a los socios cuando llegue el momento», añadió el presidente gimnástico.

La directiva dejará el club si no sale adelante la propuesta ¿Y si los socios rechazan la conversión del club gimnástico en Sociedad Anónima Deportiva? La respuesta del presidente Agustín Cuenca no deja lugar a la duda. «Si los socios rechazan de forma mayoritaria, no quieren la conversión del club en Sociedad Anónima Deportiva, lo coherente es que gente que tenga ese pensamiento dirija el club. Tendríamos que ser consecuentes, dejar la directiva y así lo haremos», dijo. Para Agustín Cuenca, «no tendría sentido que el club lo dirija gente que tiene un proyecto para el club distinto al que tienen la mayoría de los socios. Creo que si hay un grupo mayoritario que defiende que esto no se convierta en una Sociedad Anónima Deportiva, lo lógico es que los que tengan esa idea sean los que dirijan el club; nos echaríamos a un lado para que gente con esas ideas tomara las riendas del club», dijo. Puede sonar a amenaza o a ultimatum, «pero no es nuestra intención porque al final creo que los directivos estamos aquí de paso. Llevamos cuatro años y algo y hemos hecho lo que hemos podido para que este club esté mejor que cuando entramos».

«Sabemos que hay gente que está a favor, otros que están en contra entre quien entre, pero también sabemos que la mayoría de los socios votarán a favor en contra en función de la propuesta que nos hagan el grupo inversor que quiera entrar». Ese grupo es Teknei, y precisamente para que todos tengan las ideas claras es convocar a los socios a una asamblea informativa, que contará con la presencia de representantes de este grupo y sus abogados para explicar el proceso, precio de acción, capital social... y tener una idea del proyecto que quieren para el club. De momento no se han dado cifras, «creemos que lo mejor es que lo expliquen los que quieren entrar, pero creemos que es una propuesta atractiva para nosotros», comentó Agustín Cuenca. Sin confirmar, esa cantidad podría ser de 400.000 euros, si el equipo está en Tercera, y si está en Segunda B, si la directiva gestiona 500.000 euros, el grupo podría aportar 750.000, respetando eso sí los valores y la idiosincrasia del club (colores, escudo, cantera...).

Esta asamblea está prevista para el 4 de octubre y a partir de ahí, el domingo 20 de octubre, en el Teatro Juan Bravo, a las 10:00 horas, se volvería a convocar otra asamblea para someter a votación la conversión o no del club en Sociedad Anónima Deportiva.

Sí dejó algunos detalles de las intenciones. «No pretenden entrar arrasando; lo que pretenden es hacer un grupo de trabajo en el que formaríamos parte la gente que estamos ahora con los que traigan ellos y a partir de ahí, evidentemente pretenderán una rentabilidad, pero todo ello pasa por llevar al equipo al fútbol profesional. No es la idea de otros clubes. Y eso es algo que nos ha hecho verlo como algo muy positivo. Igual que otras veces hemos sido un filtro a la hora de rechazar este tipo de propuestas que no nos han convencido, en este caso sí que nos han convencido y por eso vamos a dar la palabra a los socios».

Los socios tendrán también su oportunidad de adquirir acciones y formar parte del accionariado del club, pero la intención de los inversores es obtener el 51% del capital social; esa es la intención, aunque también depende de la respuesta de la masa social.

La idea de trabajo sería la de hacer un comité de dirección, con personas del grupo y personas de la Segoviana, y a un nivel superior, un consejo de administración en el que también estarían representadas las dos partes. «Al final yo creo que tanto ellos como nosotros somos conscientes de que ninguna de las dos partes debe imponer las cosas, sino buscar algo en lo que todos estemos cómodos. Lo ideal, lo positivo y lo que se haría es formar un equipo de trabajo para que al final se consigan los objetivos que buscamos».Y es que para el presidente Agustín Cuenca, «al final, después de un tiempo te das cuenta que si el club quiere tirar para arriba tiene que ser con dinero y a día de hoy es la única manera que creemos que es viable para este club y para casi todos. Si vemos los equipos que nos rodean y han tirado para arriba ha sido convirtiéndose en Sociedad Anónima Deportiva»

El grupo inversor Teknei cuenta con intereses en el sector digital y con fuerte presencia en Méjico y también cuenta con intereses empresariales en España. Actualmente es uno de los patrocinadores durante esta temporada de la camiseta del club gimnástico esta temporada.