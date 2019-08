La Granja visita la cancha del pujante Salamanca B Jonan controla el balón ante el Tordesillas. / Óscar Costa FÚTBOL Los segovianos visitan al filial charro sin Berrocal ni los cuatro jugadores que siguen pendientes del tránsfer LUIS JAVIER GONZÁLEZ Segovia Sábado, 31 agosto 2019, 16:51

El CD La Granja afronta este domingo (18:00 horas) su primer desplazamiento en el campo de Salamanca B aún en fase de formación. «Vamos metiendo matices poco a poco. En pretemporada no nos han hecho goles, salvo penaltis o fallos de portero. No somos un equipo al que le creen muchas ocasiones, somos complicados de hacer gol. Semana a semana o mes a mes, iremos viendo que los chicos se asocian mejor, pero la idea global creo que ya la han entendido», subraya su técnico, Carlos Fonseca, que no contará con Berrocal, lesionado, ni con los cuatro fichajes que siguen pendientes del tránsfer: Lucho, Ramón, Tomás y Dani.

La apuesta de La Granja es repetir la fórmula del empate en la primera jornada ante el Atlético Tordesillas (1-1). Firmes atrás y aprovechar, a diferencia de aquella tarde, las oportunidades. El conjunto segoviano esgrime forma física pero le falta tiempo para combinar sus nuevas piezas. «Los filiales tienen ese plus de ser bloques de chicos que llevan años trabajando juntos y se conocen bien. Nosotros recién nos acabamos de conocer, hemos hecho fichajes hasta hace dos semanas o una. Lo que cuesta mucho en el fútbol es conseguir unificar el equipo. Y lo que tienen las canteras es que hay chicos que llevan juntos desde infantiles. Al final, eso es muy complicado de contrarrestar».

Fonseca da mérito al filial salmantino por ganar en un campo complejo como el de La Virgen del Camino (0-1) jugando una hora con uno menos. «Tiene un buen manejo de balón. Aunque jueguen en largo, tienen todo muy bien estudiado». Ello se une al peligro que esgrimen en la delantera, que no explotó en el duelo inicial por verse forzado a replegarse. En esencia, un equipo que quiere el balón y sabe qué hacer con él.

Ante la lesión de Berrocal, el recurso de David Moreno es una gran noticia para La Granja. Tras hacer la pretemporada con la Segoviana, el medio rechazó jugar en el Turégano y aceptó la ficha de La Granja. Ya fue titular y promete formar un dúo muy sólido con Víctor Velasco, dos jugadores que cubren mucho terreno y que pueden tapar la retaguardia cuando el otro se incorpore. La plantilla la completa Cuadri, otro añadido gimnástico para la banda.