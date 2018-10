La Granja y la Segoviana se miden en un derbi lleno de expectativas Kike cabecea un balón ante David Arranz en el último derbi oficial, en 2015. / Antonio de Torre FÚTBOL El Hospital acoge este sábado el primer compromiso oficial entre ambos equipos desde 2015 en un choque de estilos LUIS JAVIER GONZÁLEZ Segovia Viernes, 12 octubre 2018, 23:08

El CD la Granja aprovechó el entrenamiento matutino de ayer para continuar con una buena venta de entradas, prueba de la expectación que provoca el primer derbi segoviano en Tercera División desde 2015. Los 200 pases cedidos a la Gimnástica Segoviana completan el arcoiris que esta tarde exhibirá el campo de El Hospital para el duelo, a partir de las 17:00 horas de este sábado, entre un candidato al ascenso y un aguerrido rival de la zona baja que esgrime mejor nivel que puntos.

No estará en la banda el técnico de La Granja, José Luis Segovia, expulsado en el último minuto del duelo ante el Tordesillas por razones que aún no alcanza a comprender. «Si le hubiera dicho algo al árbitro, apechugo, pero me fastidia mucho porque no soy un entrenador de estar callado y va a ser duro». Aun así, su plantilla llega en un buen momento al choque tras sus empates ante equipos de la mitad superior como Numancia B, Virgen del Camino o Tordesillas. «Lo único que nos falta es la victoria, aunque sabemos que este no es el mejor rival».

La visita del gigante azulgrana cambia el planteamiento granjeño en casa, habitualmente más propositivo. «No podemos perder nuestra idea de juego, pero tenemos que adaptarnos al rival porque si pierdes un balón ante ellos estás muerto». Segovia define a la Segoviana como un «equipazo», desde la defensa a sus infinitos recursos en el centro del campo. «Técnicamente son muy buenos y el equipo está muy compensado. Donde quizás podemos luchar es en lo táctico y tenemos que llevar el partido ahí, minimizar sus bazas y sacar provecho a las nuestras».

Mientras un gol tempranero sería ideal para la Segoviana, La Granja plantea un choque a largo plazo. «A nosotros nos interesa llegar con opciones al minuto 70 o 75 porque no es realista ganar 2-0 en el minuto 10. Es fundamental ir a un partido largo en el que no nos descompongamos», incide Segovia, que tiene por primera vez en la temporada a todos los efectivos disponibles después de que Dani Lázaro entrenara ayer con normalidad. «Es el primer día que tengo que dejar a cinco jugadores fuera y es muy duro».

En la Segoviana, Adrián, fijo en el lateral derecho, es duda tras un golpe en un entrenamiento. De no poder recuperarse, González deberá buscar una solución de urgencia porque otro recambio habitual como Asier no está disponible tras su lesión de rodilla ante el Ávila. Podría ser Javi Marcos, curtido en el lateral en su etapa en La Granja, el que salve la papeleta. A su vez, el hueco de Asier lo palia de alguna manera Quino, que ya está recuperado y se ha ejercitado con normalidad con el grupo. Álex Conde no entrenó el miércoles por una inflamación en el pie, pero no es previsible que falte a su primer derbi segoviano.

El técnico de la Segoviana, Manu González, prevé un partido «muy igualado y complicado» y es consciente de la amenaza del rival. «El de Tordesillas es un empate meritorio (3-3), no es fácil jugar contra el equipo de Sedano. Se les ha escapado esa primera victoria por pequeños detalles y afrontan este partido con esa necesidad y esas ganas. Esa ilusión del derbi, con jugadores que han estado aquí que seguro quieren hacer un buen partido». ¿Merece el rival una mejor clasificación? «Estoy de acuerdo. Quizás La Granja tiene menos puntos que los méritos que ha hecho», apuntó.

Haciendo un repaso de sus tres desplazamientos -una victoria apurada en Briviesca y dos empates, en Cebreros y León- González busca subir el nivel. «Al final, hemos ganado uno sufriendo, quizás el campo de Briviesca y Cebrereña no eran en los que mejor podíamos desplegar nuestro juego, pero el día del Jupiter (0-0) estuvimos peor de lo esperado, para mí es el peor partido que hemos jugado hasta el momento. Aquí en La Granja esperamos dar ese pasito hacia delante; en casa estamos compitiendo bien y fuera de casa tenemos que sacar más rendimiento a esta plantilla y empezar a ganar partidos. Y si es con solvencia y autoridad, mucho mejor». La jerarquía de Segovia, en juego.