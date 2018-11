La Granja quiere refrendar su buen juego con goles en casa del colista Cristian conduce el balón ante el Atlético Bembibre en el campo de El Hospital. / Antonio Tanarro FÚTBOL Los segovianos, con un plan más ofensivo, visitan al Sporting Uxama en busca de su segunda victoria de la temporada L. J. G. Segovia Viernes, 23 noviembre 2018, 21:43

El CD La Granja visita este sábado (16:00 horas) El Burgo de Osma con el objetivo de derrotar al Sporting Uxama, colista del grupo VIII de Tercera División, y poner la vista en el horizonte en lugar de mirar de reojo al retrovisor del descenso. «Intentaremos mejorar nuestro bagaje ofensivo, aunque por ello nos expongamos más. El objetivo de este equipo es estar más arriba. Solo nos falta encadenar una o dos victorias; con un empujoncito tendríamos siete puntos en los últimos tres partidos y estaríamos con la Virgen [undécima]», explica su entrenador, José Luis Segovia.

«Afrontamos el partido con mucho optimismo tras la semana de trabajo y ver a los chavales metidos en todos los entrenamientos», incide el preparador. Pese a que el club solo suma tres puntos en los últimos cinco partidos y no logra pasar del empate en casa, el grupo se muestra inasequible al desaliento. «Se levantan ellos solos, siempre están deseando más y yo les admiro. Su positivismo se contagia».

El técnico se muestra satisfecho con la posición -decimoquinta, dos por encima del descenso- pero no con los 10 puntos cosechados en 13 jornadas. «A principio de temporada hubiéramos firmado llegar a la jornada 13 y no haber pisado el descenso, pero somos exigentes con nosotros mismos y nos gustaría meternos en ese grupo tranquilo, con el 11º o el 12º. Nuestros puntos no son justos para lo que hemos hecho, pero lo que sí queremos ser es realistas. Estamos donde estamos, y con eso hay que seguir». Como aspecto pendiente está la cuenta goleadora, sobre todo en casa. «Es el punto a mejorar. Eso no quiere decir que echemos la culpa a los delanteros. Se generan ocasiones, pero somos un equipo humilde, no vamos a hacer 15 ocasiones cada día».

El cuadro soriano ha perdido sus cuatro últimos partidos con un balance total de un gol a favor y 12 en contra. «El Uxama es un equipo rocoso, que lleva muchos años jugando juntos, bien ordenado, pero es verdad que encaja muchos goles así que a ver si somos nosotros capaces esa dinámica», apunta Segovia.

Por otro lado, el club informó ayer que Yiyo no continuará en la disciplina del equipo. El guardameta afrontaba su décima temporada en el club tras militar el curso pasado en El Espinar-San Rafael. Segovia se queda finalmente con dos porteros, Loren y Truji, tras explicar la ficha de Yiyo en agosto para dar profundidad al club ante cualquier lesión.