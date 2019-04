El CD La Granja quiere marcar el paso en Jueves Santo Aguirre, del CD La Granja, durante el partido de la primera vuelta frente al Júpiter Leonés. / Antonio de Torre El conjunto granjeño, que ha sumado siete puntos en los últimos tres partidos, visita al Júpiter Leonés, un filial con buen fútbol FERNANDO ARCONADA Segovia Miércoles, 17 abril 2019, 22:00

Semana Santa. Días intensos, de gran actividad litúrgica, con numerosas muestras de religiosidad popular a lo largo de todo el mundo, destacando las procesiones y las diferentes representaciones. Y será también un Jueves Santo de fútbol, con la disputa de varios encuentros de la jornada en el grupo VIII de la Tercera División, entre ellos el que disputará a las 17:00 horas) el CD La Granja en el campo del Júpiter Leonés, filial de la Cultural y Deportiva Leonesa.

Y el martes, partido solidario en el campo de El Hospital El CD La Granja disputará el martes (festivo en la región) un partido solidario, sumándose a los apoyos que diferentes colectivos de la localidad vienen desarrollando para conseguir una silla especial para Alicia, desde hace varios años participante de los talleres de la Asociación de discapacitados de San Ildefonso (Adisil). Una silla que tiene un coste aproximado de unos 8.000 euros y que permitirá mejorar su calidad de vida. El conjunto granjeño, reforzado con varias jugadoras del equipo femenino del CD Quintana La Granja se enfrentará a una selección de Segovia, que dirigirá Javier Jadraque, técnico del Unami. El partido dará comienzo a las cinco y media de la tarde en el campo de Hospital, y tendrá una entrada única de tres euros. En el descanso se sortearán varios regalos. El club granjeño ha encontrado la colaboración de la Delegación de Fútbol de Segovia, cuyo Comité de Árbitros no pasará el recibo por dirigir el encuentro y cuenta con la autorización de la Federación Española de Fútbol.

Aunque saben que no hay nada hecho (hay todavía un duro camino que andar), respira mucho más aliviado el equipo que entrena Diego Yepes, que ha sumado siete puntos en los tres últimos partidos (victorias frente a La Bañeza y Sporting Uxama y empate frente a la Cebrereña), que empieza a hacerse más fuerte en el campo de El Hospital (ha ganado los tres últimos partidos como local) y que no ha encajado ningún gol en estos dos últimos partidos.

Una buena racha que llega en el mejor momento, con el componente psicológico y de moral que conlleva. Ya lo había apuntado el técnico en anteriores declaraciones. Las opciones de permanencia pasaban por no dejar escapar puntos en El Hospital. Y está en el camino porque el equipo compite mucho mejor, «pero ahora no podemos perder la concentración ni agachar la cabeza. Nuestra intención es la de salir a ganar todos los partidos, sacar todos los puntos que podamos, empezando por el partido frente al Júpiter», comentó el entrenador.

Y es que de momento el equipo se encuentra en el puesto 16 con 26 puntos, uno más que el Bupolsa y tres más que el Briviesca, que tiene un partido menos. 21 puntos tiene la Cebrereña y cierra la clasificación el Sporting Uxama con 13 puntos. Enfrente tendrá un rival que marcha octavo, que no tiene ningún problema en la clasificación y que viene de perder por el marcador de 3-2 frente al Real Ávila. Un filial que ha dejado muestras de ser un equipo al que le gusta el trato con el balón. «Tienen un buen entrenador, buenos jugadores, jóvenes y técnicamente muy buenos, y ya sabemos que no va a ser un partido fácil, pero también nosotros tenemos nuestras bazas. Intentaremos ganar, pero si no podemos, tampoco será malo arañar algún punto. Tendremos que poner todo de nuestra parte;nuestra intención sigue siendo la de salvarnos cuanto antes y los rivales también tienen que ganar», añadió. Yepes, que sigue sancionado, está convencido de que con una o dos victorias más, el equipo logrará salvar la categoría.