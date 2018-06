La Granja tendrá un presupuesto de 100.000 euros Eugenio Gómez y Pablo Alejandro, durante la asamblea de socios. / El Norte FÚTBOL El club del Real Sitio busca un club de la provincia con el que firmar un acuerdo de filialidad QUIQUE YUSTE Segovia Viernes, 22 junio 2018, 20:06

Tras tres años en la Regional de Aficionados, el CD La Granja volverá la próxima temporada a Tercera División. Un regreso a la cuarta categoría del fútbol nacional para el cual el club del Real Sitio de San Ildefonso ya ha perfilado sus cimientos, tanto en el apartado deportivo (con la plantilla confeccionada a falta de uno o dos retoques) como en el económico y social, donde la entidad granjeña ya ha diseñado su estrategia para los próximos meses. Así se puso de manifiesto en la asamblea ordinaria celebrada el jueves, en la que se aprobaron las cuentas del pasado ejercicio y las cuotas de socios para la campaña 2018-2019. No obstante, la noticia más positiva de la asamblea fue la asistencia de más de una treintena de socios a una llamada que en pasadas convocatorias no reclutó ni a una decena.

En el apartado económico se contará con un presupuesto que rondará los 100.000 euros, casi el doble del manejado la última temporada en la Regional de Aficionados y que se ha saldado con un superávit de 1.800 euros. Tercera División implica más costes en distintos aspectos como los trámites administrativos de la Federación, el precio de los arbitrajes (pasan de 370 euros en Regional a 750 euros en Tercera), unos desplazamientos más largos (en Tercera se viaja a las provincias más occidentales de la región) o unas ayudas mayores para los futbolistas. Para conseguir hacer frente a dichos gastos, la junta directiva del CD La Granja confía en un ligero aumento de los ingresos vía subvenciones, en una mayor recaudación en las taquillas de El Hospital debido a la visita de rivales más atractivos y, sobre todo, a los más de 30.000 euros que esperan recibir procedentes del 1% de los derechos televisivos.

También se espera un incremento de los ingresos a través de las cuotas de los socios. En la asamblea se aprobó una subida de diez euros en los abonos (de 40 a 50 euros los hombres y de 20 a 30 euros las mujeres). En las próximas semanas se iniciará una campaña por las calles del Real Sitio con la que captar nuevos abonados, tratando de alcanzar el medio millar para la nueva temporada. La pasada campaña La Granja tuvo 430 socios, lejos de los 640 que registró hace varias temporadas y que suponen el máximo registrado por el club granjeño.

Por otro lado, el CD La Granja también trabaja en la búsqueda de un club de la provincia con el que firmar un convenio de filialidad. Durante los últimos años la entidad del Real Sitio había alcanzado un acuerdo de estas características con el Quintanar, pero no se mantendrá la próxima temporada ya que los amarillos no contarán con un equipo en Provincial en la 2018-2019. No obstante, los granjeños esperan llegar a un acuerdo social con el Quintanar que recoja el uso de instalaciones o la posibilidad de ascender jugadores de la cantera amarilla al club del Real Sitio de San Ildefonso.

Falta un delantero

En el apartado deportivo, la plantilla con la que competirá el CD La Granja la próxima temporada está prácticamente cerrada. Continuará la gran mayoría de los jugadores que lograron el ascenso, con la única baja confirmada de Rogero por motivos académicos y con la duda de Aguirre, quien también presenta problemas para compatibilizar sus estudios con el deporte. Ya está confirmada la incorporación de Alfonso Mateos procedente del Unami, club del que también llegarán otros jugadores (ya están cerrados), siendo Alfonso Berrocal y Guti los que cuentan con más opciones de jugar la próxima temporada en El Hospital. Además, durante la pretemporada se probarán jugadores procedentes del Quintanar o del Juvenil Nacional de la Gimnástica Segoviana, siendo José Luis Segovia quien decida finalmente quienes tendrán ficha con el equipo del Real Sitio, que busca en el mercado un delantero que compita con Dani Lázaro y Koby.

La pretemporada comenzará el 16 de julio con la presencia de cerca de una treintena de jugadores. Se jugarán ocho partidos amistosos, la mayoría frente a equipos madrileños como el Tres Cantos, el Carabanchel o el Pinto, pero también frente a equipos de la región como el Beroil Bupolsa (Grupo VIII de Tercera División) o el Santa Marta y el Colegios Diocesanos (Regional Preferente). El tradicional partido frente a la Gimnástica Segoviana con motivo del trofeo San Luis se celebrará el 28 de agosto, una vez haya comenzado la temporada.