La Granja muestra sus carencias y virtudes en el debut liguero Demi se anticipa a un jugador del Tordesillas. / Óscar Costa El equipo granjeño empata frente al Tordesillas un partido abierto que pudo caer de cualquier lado QUIQUE YUSTE Real Sitio de San Ildefonso Domingo, 25 agosto 2019, 23:25

El CD La Granja ya tiene el primer punto en su casillero. Buscó sumar tres, pero también estuvo cerca de marcharse de vacío en el encuentro que les midió al Atlético Tordesillas. El nuevo proyecto con Carlos Fonseca en el banquillo arrancó con una muestra de las numerosas carencias que tiene un equipo hecho casi en su totalidad durante el último mes y medio, así como de unas cuantas virtudes que invitan a ser optimistas con el futuro del equipo. Si los granjeños son capaces de corregir sus fallos y explotar sus puntos fuertes, puede ser una temporada alegre a los pies de la sierra de Guadarrama.

1 La Granja Lorenzo; Demi, Thanos (Cuadri min 88), Pluma, Mario; Gabi, David Moreno (Kike min 73), Víctor Velasco; Dani Lázaro y Jonan. 1 Atlético Tordesillas Faroco; Abel Blanco (Oli min 83), Escribano, Intxausti, Abraham; Héctor, Luismi, Miguel (Aitor min 56); Roberto, Alberto y Julio (Cisneros min 68). goles. 0-1 Alberto, de penalti (min 27) y 1-1 Jonan (min 75). árbitro. Antonio del Bosque García (Ávila). Amonestó a los locales Gabi y Víctor Velasco y a los visitantes Héctor y Luismi.

Para empezar Fonseca optó por un once con presencia de 'veteranos' en el grupo. Con Lorenzo en la portería y el incombustible Pluma en el eje de la zaga, el centro del campo contó con la aportación de Víctor Velasco y las bandas con la de Gabi y Dani Lázaro. Así, la columna vertebral del equipo era bastante reconocible para los aficionados que se dieron cita en El Hospital, quienes tardaron poco en descubrir las cualidades de Jonan, el delantero centro, y de Vitolo, en la mediapunta.

Pero la puesta en escena de los granjeños no fue buena. El Tordesillas no tardó ni un minuto en encontrar peligro por su flanco derecho y en los dos primeros minutos ya tuvo dos acercamientos que metieron el miedo en el cuerpo a los futbolistas locales. Intentaron sacudirse la presión los granjeños con balones en largo que buscaban el poderío aéreo de Jonan y así lograron dejar solo a Dani Lázaro frente a Faroco. El extremo segoviano, con todo a favor, no acertó con la portería rival para adelantar a su equipo en el marcador.

La ocasión de La Granja fue un espejismo en el buen arranque de partido que protagonizaron los visitantes. Con Julio volviendo loca a toda la zaga granjeña con su movilidad y con Héctor y Luismi como dueños del ritmo del partido, el Tordesillas se encontraba cómodo sobre el césped de El Hospital aunque sin lograr generar ocasiones de peligro sobre la meta de Lorenzo.

Pasado ya el ecuador del primer periodo el equipo de Carlos Fonseca consiguió nivelar la contienda. Víctor Velasco abarcó metros en el centro de campo y Vitolo, poco participativo, dejaba muestras de su calidad las pocas veces que entraba en contacto con el esférico. Parecía que los locales estaban en disposición de llevar el choque a su terreno, pero entonces el Tordesillas sorprendió por su costado izquierdo, donde más seguro estaba La Granja. Julio le ganó la partida a Thanos en velocidad y el central tan solo pudo frenar al delantero vallisoletano con un empujón cuando se plantaba solo frente a Lorenzo. Alberto asumió la responsabilidad desde los once metros y con tranquilidad, por raso y por el centro, logró poner en 0-1 en el marcador.

Alberto celebra el 0-1 conseguido desde el punto de penalti. / Óscar Costa

Tras el gol y tras la parada para beber agua, los granjeños adelantaron sus líneas para intentar lograr el empate. Lograron meter al Atlético Tordesillas en su propio terreno de juego, pero a los de Santi Sedano no les importó ceder la iniciativa los del Real Sitio, incapaces de generar peligro ni en juego posicional ni en acciones a balón parado. Además, la velocidad de Julio era una amenaza constante en campo rival con metros y metros para explotar su velocidad, aunque fue con un disparo lejano cuando más cerca estuvo del 0-2. La respuesta, inmediata de Dani Lázaro, encontró a Faroco en su búsqueda del empate.

Segunda parte

Con las ideas más claras saltó al terreno de juego el conjunto local en la segunda mitad. Con mayor intensidad en la presión y más intención en sus envíos, su dominio posicional se tradujo, por fin, en ocasiones y en sensación de peligro para un Tordesillas que no daba muestras de seguridad en defensa. Dani Lázaro, un puñal por la izquierda, tuvo la primera gran ocasión del segundo acto tras una gran pared con Jonan, pero su remate desde dentro del área terminó en el palo derecho de la portería del Tordesillas.

La ocasión del once granjeño fue la primera de un asedio que tuvo a Faroco como protagonista. El portero del Tordesillas se empleó a fondo para evitar el empate de La Granja tras un remate de cabeza de Gabi en la frontal del área pequeña. No fue menor su intervención apenas unos minutos después para repelar un disparo de Jonan, quien demostró en la segunda parte que además de ir bien por arriba también sabe desenvolverse con soltura en el área, como demostró en el saque de esquina inmediatamente posterior, cuando a la media vuelta encontró una posición clara de remate, aunque su disparo se marchó fuera.

Intentaba aguantar el Tordesillas, que tan solo inquietaba en acciones a balón parado, pero finalmente sucumbió a falta de quince minutos para el final. A la tercera, y tras un gran pase en largo de Thanos, Jonan enganchó la pelota sin que tocase el suelo para batir por el palo corto a Faroco y hacer el empate a uno.

Pero aún faltaba un cuarto de hora y el Tordesillas no había dicho su última palabra. Aprovechó la falta de equilibrio defensivo de La Granja para volver a acercarse a la portería de Lorenzo, quien tuvo que intervenir en alguna ocasión para evitar el segundo tanto visitante. El gol de la victoria pudo llegar en los minutos finales para cualquiera de los dos equipos, pero ni Intxausti ni Jonan estuvieron rápidos en la finalización cuando el balón cayó en sus botas en e punto de penalti.