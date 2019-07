El CD La Granja jugará en pretemporada frente a la selección de Catar Jugadores del CD La Granja celebran un gol durante un partido en el campo de El Hospital. / Antonio de Torre El conjunto granjeño empezará el próximo 16 de julio con más de 30 jugadores FERNANDO ARCONADA Segovia Martes, 9 julio 2019, 19:45

El CD La Granja también tiene cerrado el capítulo de partidos de preparación durante esta pretemporada. Jugará un torneo triangular con el Moratalaz y el Villalba; después se enfrentará al Parla. También se enfrentará al Unami y a La Cistérniga, aunque una de las fechas a tener en cuenta será probablemente la del día 24.

Ese día, el CD La Granja se enfrentará a la selección de Catar, que se concentrará durante esos días en tierras segovianas, un partido que pondrá un toque distinto a la pretemporada del conjunto granjeño. También está cerrado el tradicional encuentro del trofeo San Luis frente a la Gimnástica Segoviana, aunque seguramente este partido tendrá lugar ya después de la primera jornada de Liga.

El próximo martes día 16 (en apenas una semana) comenzará el trabajo de pretemporada. A los 14 jugadores de la pasada temporada que confirmaron que iban a seguir en el equipo hay que añadir al menos los 18, 20 que vendrán a probar con el conjunto granjeño. Serán, en principio, más de treinta los jugadores que estén convocados ese día que marca el comienzo del trabajo preparatorio. Muchas caras nuevas en el campo de El Hospital.

La lista de futbolistas va a ser larga. La intención de Carlos Fonseca es la de ir viendo a los jugadores en esa primera semana de trabajo. «Ya estamos deseando empezar», comentó el técnico. Y a partir de ahí, será el propio entrenador el que tendrá que decidir la confección final de la plantilla, eligiendo a aquellos que crea van a ser más convenientes para el nuevo proyecto del conjunto granjeño, cuyo objetivo pasa una vez más por la permanencia, aunque espera que no con tanto sufrimiento.

La mayoría de estos jugadores proceden de la zona de Madrid. Y vaya si va a tener que elegir, porque además del número de futbolistas, los informes que maneja el técnico indican que hay jugadores de nivel. La intención es la de tener al menos 22 fichas, «que la temporada es larga y el invierno también», valoró Fonseca.

«Estamos con muchas ganas de empezar», valoró el presidente Pablo Alejandro. «Vamos a ver qué tal resulta esta experiencia que para nosotros también es nueva. Hemos dado este paso y vamos a ver qué tal nos sale. Estamos un poco a la expectativa».

El presidente quiso insistir en la afirmación de los últimos días. «Vamos a seguir fieles a nuestra política; los jugadores no van a cobrar; tendrán alojamiento y comida, pero nada más. Se dice por ahí que les vamos a pagar bajo cuerda y eso te enfada porque no es verdad. Nunca se ha hecho ni se hará. Este club tiene una manera de funcionar y no la vamos a romper», reiteró el presidente del conjunto granjeño.