El CD La Granja espera concretar el fichaje de su nuevo entrenador «Prácticamente está todo cerrado y queríamos presentarlo esta semana», apuntó el presidente Pablo Alejandro

A primeros de este mes de junio, el CD La Granja comunicaba que Diego Yepes no iba a seguir la próxima temporada como entrenador. Así lo decidió el club granjeño tras concluir la temporada fuera de descenso, cuarto por la cola, en una última jornada con un final feliz. «Le estamos sumamente agradecidos porque la tarea para que se le contrató, dejar equipo en Tercera, la ha conseguido. El club quiere tomar un nuevo rumbo, ha sido un año muy duro para todos y tenemos que cambiar la dinámica del grupo», subrayó entonces el presidente del club, Pablo Alejandro.

El miércoles, asamblea El miércoles, el club granjeño celebra su asamblea,en la que se tratarán aspectos como el estado de cuentas, la situación del equipo, ruegos y preguntas, y puede que incluso también se dé a conocer el nombre del que será el entrenador del equipo para la nueva temporada en Tercera División. «Lo que queremos es que haya asistencia de socios. Sería bueno que la gente venga, se entere del estado de cuentas, en qué se ha gastado el dinero, de dónde vienen los ingresos... nos gustaría que viniesen», añadió Pablo Alejandro.

Y prácticamente ya tiene atado al que va tomar el mando. En la jornada de este lunes 24 de junio estaba pendiente de una llamada telefónica para ver si el nuevo entrenador tenía disponibilidad durante estos días para realizar su presentación, puesto que se iba a ir unos días de vacaciones. «Prácticamente quedan pequeñas cosas y prácticamente está todo cerrado; nos queda nada, el puntualizar un par de cosillas y nada más, lo podemos dejar cerrado ya definitivamente. Y además queremos dejarlo cerrado porque ya se sabe cómo son estas cosas, hay pequeñitas diferencias pero que luego pueden ser obstáculos para que no fructifiquen. Ahora mismo, al 95% lo normal es que venga, pero siempre existe esa posibilidad de que no nos entendamos en ese otro 5%. Si es posible, a mí me gustaría presentarle esta semana, vamos a ver si cerramos los flecos con él y lo podemos anunciar», comentó al respecto Pablo Alejandro. Llega procedente del Getafe y con muy buenos informes de él; joven, una persona dinámica... Y si falla este entrenador, el club granjeño tiene apalabrado otro de Valladolid. «Esta semana sí o sí tenemos entrenador», apuntó el presidente.

El club también sigue trabajando para lograr ese acuerdo de filialidad con el CD Isoba. «Nos está costando un poco más de trabajo el ponernos de acuerdo, aunque también van bastante bien las negociaciones. Si se da el caso de que al final no nos entendiéramos en este acuerdo de filialidad, no tendría nada que ver para que el entrenador estuviese con nosotros. Independientemente este posible entrenador, vendría sí o sí, tanto si hacemos el acuerdo de filialidad como si no, con un número determinado de jugadores de Madrid, que vendrían, para completar la plantilla.

El CD Isoba cuenta con un equipo juvenil que lleva varias temporadas jugando en Los Ángeles de San Rafael y que este año ha conseguido el ascenso a la Liga Nacional. Con este acuerdo el club del Real Sitio podría beneficiarse de la llegada de posibles patrocinadores y , sobre todo, de contar con un filial juvenil con jugadores de una gran proyección, «porque lo que está claro es que la plantilla la tenemos que reforzar porque tenemos ahora mismo 14 jugadores que se quedan del año pasado; unos porque lo han dejado, otros por sus graves lesiones, como es el caso de Alfonso y de David... Estamos llamando a jugadores de Segovia, aunque hay una base fuerte, de cinco, seis jugadores, que vendrán de Madrid, jóvenes y con proyección. Y alguno de ellos, siguiendo la política del club, se quede a residir en el CD La Granja», dijo Pablo Alejandro.

De los jugadores que no van a seguir está Mario (que ha dejado el fútbol), Pau, que se ha ido a Cataluña, más los dos lesionados de larga duración (Alfonso y David), Guty, que por problemas de estudios se desplazará a Madrid, aunque no está descartado, la idea es ver si es posible que, como van a venir jugadores de Madrid, el también pudiese venir en ese grupo. Hablaremos con él. Ionel tampoco seguirá en el equipo y el japonés Yuki ya se fue antes de que terminase la Liga. Se quedan 14, a expensas de lo que diga el cuerpo técnico. «Tendremos que tener paciencia con Alfonso y David, deseando que se recuperen bien y luego ya hablaríamos en el mes de diciembre con ellos. Lo más importante ahora es que se recuperen», dijo el presidente.