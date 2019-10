El CD La Granja, a la espera de la ansiada normalidad Un jugador del CD La Granja golpea el balón en el último partido de Liga. / Antonio Tanarro El club incorpora a Peli mientras confía en solucionar pronto la situación de los cuatro jugadores que todavía no han podido debutar FERNANDO ARCONADA Segovia Martes, 1 octubre 2019, 21:15

No es una situación nueva la de estar vestido con lo justo en las convocatorias, pero no es frecuente que un equipo de Tercera División, en este caso el CD La Granja, cuente con solo 15 jugadores (los 11 titulares y cuatro en el banquillo) para afrontar el partido frente al Júpiter Leonés. Y con todo, fue capaz de llevarse los tres puntos en un buen partido. Y es que al conjunto granjeño le ha tocado vivir una situación extraña en este inicio de Liga, que espera no se repita y se solucione lo más pronto posible. Ese es el deseo.

Jona, con cuatro goles, máximo realizador del conjunto granjeño Siete goles ha marcado el conjunto granjeño en estas siete jornadas de Liga en el grupo VIII de la Tercera División. Las cuentas son fáciles. A gol por partido, aunque lo que más ha llamado la atención en estas primeras jornadas es la anotación de su delantero Jona. De esos siete ha marcado cuatro. El primero en su cuenta, el que marcó frente al Atlético Tordesillas (partido que terminó con empate a uno). Volvió a marcar en la segunda jornada del campeonato frente al Salamanca B (partido que perdió por 3-1). Y en la última jornada, Jona se destapó con un doblete en la victoria (la primera de la temporada) frente al Júpiter Leonés. Cuatro goles también han marcado Abad (Segoviana), Igor (CD La Virgen del Camino) y Equiza (Numancia B). Cinco tienen Edipo (Almazán), Lerma (Santa Marta), Cortés (Salamanca B) y Keita (Mirandés B). Los otros tres goles que ha conseguido el conjunto que entrena Carlos Fonseca también tienen nombre propio. Dos los ha marcado Vitolo. Marcó frente al Burgos (partido que terminó con empate a uno) y viene de conseguir un gol (en el que se mezcla la belleza en su ejecución con la pillería) en un lanzamiento de falta en esa necesaria victoria frente al Júpiter Leonés. El otro goleador del equipo es Cristian. Marcó su gol en la tercera jornada de Liga frente al Almazán (el partido terminó con empate a uno en el marcador).

«Ya no sé que decir; yo confío que esta semana podamos tener a alguno de ellos: seguimos haciendo papeleo, realizando los trámites y requisitos que nos han pedido y vamos a ver si es posible que en estos días podamos tener a alguno de ellos operativo; vamos a intentarlo; creo que esta semana puede haber alguno, pero vamos a ver cómo va todo», comentó el presidente del club Pablo Alejandro. El técnico Carlos Fonseca también lo espera, aunque prefiere centrarse en lo que tiene. «Si llega, bienvenido sea «, valoró.

Mientras tanto, el club también va a incorporar a un nuevo jugador, «que ya estuvo con nosotros haciendo la pretemporada y ahora hemos decidido ficharle y ya ha empezado a entrenar con nosotros». Se trata de Peli, un jugador que también estuvo con la Segoviana probando y que el año pasado jugó en el nacional del conjunto gimnástico.

Por fin llegó la tan deseada victoria. La pasada temporada, en las siete primeras jornadas de Liga, el conjunto granjeño había sumado cuatro empates y tres derrotas. También se hizo de rogar. Su primer triunfo llegó en la octava jornada (a domicilio, 1-2 ante el Bupolsa). En esta, a la séptima ha sido la vencida, tras tres empates y tres derrotas. «Siempre es bueno que venga la primera victoria; importante y aparte de la victoria, las buenas sensaciones que dio el grupo; aún estando muy mermado el grupo, con esos cuatro jugadores que faltan, los lesionados (David y Berrocal), y alguna ausencia por motivos personales, teníamos un número considerable de bajas y el equipo dio la talla; fue un partido completo y moralmente nos viene muy bien. Ahora tenemos que refrendarlo el domingo al campo del Becerril, que porque vaya el último que nadie se piense que va a ser un rival fácil, es un equipo complicado, que tratará de hacerse fuerte en su campo y vamos a ver si conseguimos traernos algo positivo y puntuar, que es lo que necesitamos. Esta victoria es un refuerzo que nos da confianza y nos da moral y si ahora podemos conseguir los transferí de algunos de los chicos esta semana sería estupendo porque luego el miércoles recibimos al Atlético Astorga. Lo conveniente es que podamos contar con 20, 21 jugadores a ser posible esta semana», dijo el presidente.

«Nos viene bien y de la manera en la que se consiguió, convincente, con buenas sensaciones; la verdad es que la segunda parte fue muy buena. Nos anima a todos; a los jugadores, al cuerpo técnico, a la directiva, a los aficionados... Nos viene bien a todos; vamos a ver si conseguimos traernos algo de Becerril que sería importantísimo, indudablemente», añadió.