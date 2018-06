El CD La Granja confía en sus porteros Eugenio Gómez, Lorenzo Gómez, Sergio Trujillo y Pablo Alejandro. / El Norte El club granjeño renueva a Sergio Trujillo y Lorenzo Gómez para la temporada en Tercera División EL NORTE Segovia Martes, 19 junio 2018, 19:24

La portería del CD La Granja queda renovada de cara al regreso del equipo a la Tercera División, tras el acuerdo alcanzado por parte de Sergio Trujillo y Lorenzo Gómez con el club para continuar en la 2018-2019 como protagonistas bajo palos.

El buen hacer de ambos a la hora de defender la meta del CD La Granja durante la temporada 2017-18, siendo uno de los equipos menos goleados de Regional Preferente, les ha hecho merecedores de la continuidad, teniendo José Luis Segovia a sus órdenes a dos porteros de garantías para afrontar el próximo curso.

Para Trujillo la que comienza será la sexta temporada en el club, circunstancia que le deja plenamente satisfecho, «porque siento que estoy en un sitio en el que quiero estar, en la categoría que quiero estar y con la gente que quiero estar», según expresaba una vez confirmada su renovación por el equipo del Real Sitio.

Por tercera temporada, Trujillo rivalizará con Lorenzo Gómez por un puesto defendiendo la meta del CD La Granja, tras el regreso el pasado año del de La Salceda. Gómez considera esta renovación como «una noticia que me llena de felicidad, primero por haber ascendido y después por continuar dentro de un club en el que me siento muy a gusto y que me permite disfrutar de esta manera del fútbol», mostrando así su ilusión por arrancar esta temporada con el reto de la Tercera División por delante.