El CD La Granja busca su primera victoria en casa ante el Tordesillas Aguirre, en una acción ante el Burgos Promesas, en El Hospital. / Antonio Tanarro FÚTBOL Los granjeños quieren poner fin a una racha de tres derrotas seguidas sin goles y tomar distancia con la zona de descenso L. J. G. Segovia Viernes, 15 febrero 2019, 21:38

El CD La Granja, decimoséptimo en Tercera División con 16 puntos, buscará este sábado ante el Atlético Tordesillas a partir de las 16:30 horas su primera victoria como local en el campo de El Hospital. «Los partidos en casa ya son de vital importancia y tenemos que dar un paso adelante y sumar de tres en tres porque fuera de casa las cosas se ponen cada vez más complicadas. Van pasando las jornadas y al final tenemos que sumar», explica su entrenador, Diego Yepes.

El técnico lamenta que el buen partido en el campo de la Virgen del Camino se frustrara por un gol polémico. «Fuera de casa estamos compitiendo muy bien, pero las permanencias se consiguen en casa. Eso es el abecedario del fútbol. Fuera de casa cada vez es más complicado porque los arbitrajes son más caninos y las aficiones que se están jugando algo aprietan cada vez más. Este equipo tiene la capacidad para puntuar en casa y fuera contra la mayoría de equipos de estas Liga». Para ello, el cuerpo técnico se centra en las semanas que lleva al frente en mejorar la defensa y proyectarse en ataque cuando sea posible. «La idea que teníamos era no encajar tantos goles. Si bien eso no lo hemos conseguido, sobre todo el día de Zamora [9-0], queremos que al menos en casa no nos hagan gol, no dar al rival la oportunidad de que tire 10 veces a puerta. Cerrarnos mucho más y penalizar, bien al contragolpe o con posesión»

A las lesiones de larga duración de Mateos y Víctor Velasco se une la previsible ausencia de Guty, con molestias, pero La Granja recupera a Gabi y a David. «Tengo jugadores con la calidad suficiente para sumar tres puntos», enfatiza. Del Tordesillas de Santi Sedano, con quien coincidió en la selección de Castilla y León, espera un equipo que intente jugar el balón pese al estado del césped granjeño y busca la victoria mediante posesión de balón. La apuesta local será una defensa sólida y velocidad con el esférico. El club granjeño busca interrumpir una racha de tres derrotas consecut