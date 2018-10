El gran detalle de Ter Stegen con un niño de Valladolid La pancarta en alemán que desencadenó el envío de Ter Stegen / Twitter El portero del FC Barcelona le envió unos guantes tras ver una pancarta de apoyo en alemán junto al hotel de concentración y después de solicitar la dirección del chaval por Twitter EL NORTE Valladolid Viernes, 5 octubre 2018, 18:53

Marc-André ter Stegen, el portero titular del FC Barcelona, ha tenido un bonito gesto con un niño de Valladolid que le pidió los guantes antes del choque que midió al equipo azulgrana con el Real Valladolid el pasado 25 de agosto. El guardameta vio una pancarta de apoyo en alemán dirigida a él junto al hotel de concentración en la que se leía 'Du bist mein idol gib mir deine handschuhe, Marc bitte' (Eres mi ídolo, dame tus guantes, Marc, por favor'). Después de jugar en Zorrilla, el internacional alemán colgó un tuit para felicitar a Jordi Masip, portero del Real Valladolid y exguardameta del FC Barcelona, por su actuación.

El portero Ter Stegen, ante el blanquivioleta Keko y su compañero Umititi, durante el Real Valladolid-FC Barcelona del pasado 25 de agosto. / Gabriel Villamil

En una de las respuestas, la tuitera Ana Rodríguez publicó una foto de la pancarta bajo la leyenda 'Por si vuelves por Valladolid...'. Ter Stegen contestó a los dos días con otro tuit: «Os he visto en el hotel y después del partido me llevé los guantes al aeropuerto, pero no estuvisteis vosotros. Mándame tu dirección por mensaje privado por favor y os hago llegar los guantes. GRACIAS».

Por si vuelves por Valladolid ... pic.twitter.com/62dfeGtk5l — Ana Rodriguez (@AnaRodBla) September 6, 2018

Os he visto en el hotel y después del partido me llevé los guantes al aeropuerto, pero no estuvisteis vosotros. Mándame tu dirección por mensaje privado por favor y os hago llegar los guantes. GRACIAS 😊🙌🏻 https://t.co/KMUtlN1FVG — Marc ter Stegen (@mterstegen1) September 8, 2018

La promesa de Ter Stegen no cayó en saco roto. Ana Rodríguez colgó este jueves en Twiter una imagen que constata la recepción del regalo, como ha publicado Mundo Deportivo. El chaval vallisoletano ya tiene los guantes firmados por Ter Stegen y con dedicatoria: «Gracias por el apoyo, un abrazo fuerte».