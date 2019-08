La Gimnástica Segoviana pierde un 21,8% de abonados en solo un año El director general de Luz de Castilla, José Manuel Fuente, a la izquierda, y el preisdente de la Segoviana, Agustín Cuenca. / Juan Martín-Gimnástica Segoviana FÚTBOL El club, que cae de 640 socios a 500, aspira a superar el millar y batir la cifra de 2018 para su temporada en Tercera LUIS JAVIER GONZÁLEZ Segovia Viernes, 16 agosto 2019, 21:49

La Gimnástica Segoviana tiene 140 socios menos que a estas alturas el año pasado. El club esgrimía el 16 de agosto de 2018 un recuento de 640 abonados; para este curso, según informó ayer el directivo Juan Carlos Renedo durante la presentación de la nueva campaña, la entidad cuenta con uno 500 para la próxima temporada en Tercera División, que arranca el 25 de agosto. El porcentaje supone una caída del 21,8%. Con la prudencia de la estadística, aún parcial, uno de cada cinco abonados gimnásticos no habría renovado su carné.

«En Segovia tenemos un problema, que siempre lo dejamos para última hora. A partir del partido de Zamora [el encuentro inaugural] creemos que todo va a ir viento en popa y tendremos una cifra superior a los 1.000 socios», aseguró Renedo, que presentó la campaña en la sala que los Cines Luz de Castilla han dedicado a la Segoviana. «Yo creo que vamos a tener más socios que el año pasado. Creo que la gente está relajada. Estamos en verano, siempre el mes de agosto es un mes complicado. Hemos tardado un poco más en sacar esta campaña. Irá más despacio, pero animo a la gente. Por desgracia, el Naturpellet ya no existe y el único deporte de élite en Segovia es subir a La Albuera los domingos».

El directivo habló de una campaña «muy fuerte» que ofrece a los socios 19 entradas a gastar durante toda la temporada en los cines Luz de Castilla. El club aumentó progresivamente el número de socios el curso pasado hasta los 1.042 que registró antes de iniciar la campaña de inverno. La cifra, que ya supuso un descenso respecto a los más de 1.400 que se abonaron la temporada previa en Segunda División B, se mantuvo por encima del millar ante la expectativa del regreso y las jornadas que el cuadro azulgrana lideró el grupo VIII en la primera vuelta. El año pasado supuso un aumento del 62% desde agosto; para repetir esa cifra, el club debería duplicar la cifra que tiene ahora.

La última aparición pública de Anel, una leyenda discreta Anel protagoniza en la campaña de abonados su primera aparición pública desde su retirada. El capitán e histórico central azulgrana durante más de una década dejó el fútbol con la misma discreción que ha marcado su carrera. «Nos dijo que cualquier cosa que necesitáramos... Y a todos nos vino a la cabeza el mismo nombre», explicó Renedo.

En una entrevista con este periódio en junio, el presidente del club, Agustín Cuenca, expresó el riesgo para mantener la masa social tras no ascender. «Cuando bajas de Segunda B, muchos continúan siendo socios esperando retornar a esa categoría. Si el equipo no es capaz de subir, va a haber un goteo a la baja de socios».

Por otro lado, el club anunció que no planteará viaje de aficionados para el duelo del domingo 25 en Zamora. También, que se retrasará la recepción de las nuevas camisetas. «Hummel nos ha dicho que seguramente hasta mediados de septiembre no recibiremos camisetas. Tenemos algunas en stock, pero va a estar más complicado de lo esperado. Es una cosa que no podemos manejar. Lo único, pedir disculpas al socio». Todo abonado que lleve a un socio nuevo, recibirá una camiseta gratuita a través de un vale.