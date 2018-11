«Tengo muchas ganas de incorporarme al grupo» Agus Alonso, en un partido con la Segoviana en Segunda B. / Antonio de Torre El delantero gimnástico Agus Alonso, que ya ha empezado a correr, progresa adecuadamente de su lesión EL NORTE Segovia Martes, 13 noviembre 2018, 19:31

Agus Alonso progresa adecuadamente de su lesión en la rodilla derecha. El delantero gimnástico sigue con los plazos establecidos por los médicos para su recuperación y ya ha comenzado a trotar. «Para el tiempo que llevo todo va muy bien, bastante rápido», asegura. La última revisión médica en Madrid ha confirmado que la rodilla derecha de Alonso «está estable no, lo siguiente», con lo que es muy probable que el jugador acuda a Segovia a lo largo de la segunda quincena de noviembre para afrontar la recta final de su recuperación con sus compañeros. «No me han dado plazos para regresar a jugar. Si fuera por mi empezaría mañana, pero tengo que cumplir un mínimo de seis meses», explica el jugador en declaraciones a la página web del club.

El delantero afronta en su día a día trabajo en la piscina para la tonificación y ha sufrido exigentes sesiones de rehabilitación y fortalecimiento de los músculos implicados en la zona lesionada. «Llevo tres semanas haciendo elíptica y me encuentro muy bien», asegura. Agus Alonso pasó por el quirófano al finalizar la temporada pasada para tratar una rotura de ligamento en la que el menisco también quedó afectado. «La temporada pasada sufrí una rotura parcial que pude recuperar con un tratamiento conservador, pero el menisco quedó algo tocado y creo que por eso se derivó en la posterior rotura», explica.

El joven delantero estuvo hace unas semanas en Segovia para presenciar el partido contra el Real Ávila y conocer a sus nuevos compañeros. «Tengo muchas ganas de incorporarme al grupo. Veo algún partido por la tele y no lo paso demasiado mal, pero el día que fui al campo me moría de ganas de saltar al césped; aquí -en Zaragoza- no me siento solo,decidí hacer la primera parte de la recuperación aquí por estar cerca de mi entorno. El club está muy pendiente de mí y no tengo queja, pero ya quiero volver», añadió.

Con respecto al momento que atraviesa el equipo, el jugador no puede estar más contento. «Estamos en muy buena forma, con un rendimiento excepcional. El técnico ha utilizado a toda la plantilla disponible y el rendimiento no baja, estamos arriba por méritos propios», apunta. El hecho de que tanto Mika, como Ivi o Gómez estén desarrollando un gran trabajo en su demarcación, no inquieta al delantero de ascendencia uruguaya y les pide a los tres «que sigan así, porque cuanta más competencia haya, será mejor para el equipo», concluye.

Agus Alonso ha dejado atrás la férula, las muletas y empieza a sentirse futbolista con sus primeros trotes después de la lesión. Pronto regresará a Segovia y comenzará la recta final de su recuperación. Si las previsiones se cumplen, el delantero puede ser un refuerzo de lujo para el tramo decisivo de la competición.