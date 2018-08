Tercera División Un futbolista de espíritu nómada Ramón Marimón posa con David Nieto en la tarde de ayer en los campos del CIA. / . A. Quintero Ramón Marimón, que ha jugado en Inglaterra y Francia, llega con ganas de formar parte del nuevo Palencia Cristo Atlético LÍA Z. LORENZO Palencia Jueves, 2 agosto 2018, 09:55

Cuentan que hay personas que viven siempre con más intensidad que el resto, espíritus nómadas que necesitan viajar, ver el mundo con sus propios ojos. Y puede que Ramón Marimón, el nuevo central del Palencia Cristo, sea uno de ellos. Con solo 24 años, el joven futbolista ha jugado en el Grupo V de Tercera División, en el Whitehawk de la Isthmian League Premier Division inglesa y en el FC Mulhouse de la CFA2 francesa. Un balance increíble. «Cuando tenía 20 años tuve la oportunidad de salir al fútbol inglés y es algo que había soñado desde siempre, casi desde que tuve uso de razón. Hice una gran temporada en mi último año en España y eso me abrió muchas puertas. Era el más joven de la plantilla y decidí que era el momento de salir y cumplir uno de mis sueños», rememora Ramón Marimón. Y es que el fútbol se vive de una manera especial en Inglanterra, más cercano a una religión que a un deporte, con ese espíritu tan británico de casi respirar el deporte rey. «Allí todo es distinto, sienten mucho el equipo de su pueblo. Yo milité en el Whitehawk de Brighton, y ese año, el Brighton había conseguido el ascenso desde la Championship hasta la Premier League. La gente estaba loca con el equipo y aún así teníamos casi 2.000 personas para vernos cada vez que jugábamos en casa. Te hacían sentir muy especial», destaca el central del Palencia Cristo.

Oportunidad

Con la salida de grandes jugadores españoles a otras ligas europeas ha abierto las puertas al fútbol más modesto. Tanto que Ramón Maimón se convirtió en una verdadera estrella dentro del equipo. «Recuerdo una anécdota que en su día me hizo mucha gracia. Salgo a calentar y uno de los chicos de la seguridad de seguridad del campo me enseña que tiene una camiseta con mi cara estampada la frase 'Ramón Marimón, fan número 1'. Allí te hacen sentir muy especial», destaca el jugador barcelonés.

En Inglanterra aprendió inglés y se dio cuenta de que podía ampliar sus horizontes. «Yo quería seguir en la liga inglesa, pero no encontré a nadie que me ayudara y me surgió la posibilidad de ir a Francia con varios jugadores criados en la cantera del Espanyol a través de un representante. Y decidí que era una oportunidad», cuenta Marimón mientras recuerda lo que le sorprendió el frío que hacía en Alsacia. «Me marché a una zona muy cercana a Alemania y en invierno las temperaturas eran gélidas».

Su paso por Inglaterra y Francia le hizo crecer muy rápido, madurar para poder solucionar el día a día. «Cuando estás en otro país, no tienes a nadie en quién apoyarte y debes resolver tus problemas tú solo. Eso hace que crezcas más rápido y que disfrutes con lo que consigues, porque sabes que es fruto de tu trabajo», recalca el futbolista catalán.

Consciente de que las decisiones que toma marcan su carrera, Marimón no lo dudó ni un momento cuando recibió la llamada del Palencia Cristo. «Me telefonearon para explicarme el proyecto, cómo funciona el equino y qué querían de mí. Eso es lo que me convenció, no volver. Al final, Palamós está a 800 kilómetros de Palencia, no reduzco mucho la distancia con mi familia», explica entre risas el futbolista, que se muestra encantado con lo que su nuevo equipo puede ofrecerle. «Estoy realmente ilusionado con esta temporada, creo que hacía tiempo que no estaba tan interesado en un proyecto deportivo. Es un gran reto para mí y quiere afrontarlo con garantías», aclara Ramón antes de destacar las ganas que tiene de empezar a entrenar con sus compañeros. «Estoy con muchas ganas de comenzar la pretemporada con los demás y seguir creciendo como futbolista. Como ya he comentado, tengo más ilusión que en las últimas cinco temporadas. Me gusta afrontar los nuevos retos», finaliza el jugador catalán.

Su llegada viene a cubrir un puesto importante, un lugar donde la capacidad futbolística se entrelaza irremediablemente con la madurez personal. Un central debe tener espíritu y el Palencia Cristo ha fichado a un líder.