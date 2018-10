El fútbol palentino, a la conquista de Europa El palentino Charly, en el estadio de la Gimnástica Segoviana. / Antonio Tanarro El defensa palentino Charly y el lateral derecho del Cristo Dani Burgos viven durante estos días la inolvidable experiencia de la Copa de las Regiones UEFA en Ucrania con Castilla y León ÁLVARO MUÑOZ Palencia Jueves, 4 octubre 2018, 13:00

El fútbol levanta pasiones allá por donde deja su rastro. Da igual que se represente a un equipo provincial o se viaje cada semana a un destino europeo para competir por el viejo continente. Desde el deporte base hasta los veteranos, el fútbol siempre plasma entre los jugadores y los aficionados un toque especial. Un cariz que aumenta cuando la competición se torna internacional y los sentimientos regionales y nacionales afloran en el seno de los jugadores. Esa sensación la palpan estos días el palentino Charly y el jugador del Cristo Atlético Dani Burgos, convocados con la selección de Castilla y León para disputar la fase intermedia de la Copa de las Regiones UEFA, en la que el combinado autonómico representa a España tras conseguir la temporada pasada el título nacional. Una semana especial para estos dos jugadores que viven durante estos días en Ucrania una experiencia única, lejos de la realidad de los campos de Tercera, que este fin de semana centrarán su mirada en la ciudad de Leópolis con la única intención de animar a la selección regional.

Palencia en Europa

Entre el aficionado al fútbol palentino, la atención se centrará en las andanzas del palentino Charly, actualmente en la Gimnástica Segoviana, y el lateral derecho del Palencia Cristo Dani Burgos, que, además de pasear durante estos días el nombre de Palencia en el país de Europa del Este, se sentirán profesionales durante siete días. «Más que importantes, esta competición internacional nos hace sentirnos más profesionales y parecer, por una semana, que estamos viviendo del fútbol», relata ilusionado Dani Burgos, que le ha tocado vivir desde el banquillo el primer partido de la selección regional ante Finlandia. «No me ha sorprendido ser suplente. Viendo el nivel que hay, todos podemos terminar jugando. Si no jugué el primer encuentro, será otro día. No hay problema por eso», continúa el burgalés.

En la misma línea lo vive el palentino Charly, que disfruta de esta experiencia internacional. «Aquí nos tratan como a un jugador profesional las 24 horas del día. En nuestro nivel 'amateurs', está competición es lo máximo a lo que puedes aspirar», afirma ilusionado el jugador de la Gimnástica Segoviana desde Ucrania.

Dani Burgos, del Palencia Cristo, antes de viajar a Ucrania. / Antonio Quintero

Aunque comedidos en el discurso, Charly y Dani Burgos buscan con deseo disputar la fase final del torneo y repetir la hazaña de 2009, cuando el combinado regional levantó el ansiado título europeo. «No me gusta poner el adjetivo de favoritos, porque aún pueden pasar muchas cosas. Lo tenemos que demostrar en el campo y por ganas no va a ser. No sería una decepción no lograr la clasificación a la fase final, pero, evidentemente, no queremos caer eliminados», continúa el palentino, que, como el año pasado en la fase nacional, sigue siendo un fijo para Mario Sánchez. «No creo que pese nuestro favoritismo. Sabemos que es un campeonato europeo y no sabemos cómo son exactamente los rivales. Estamos muy concentrados sin subestimar a ningún rival», apostilló Dani Burgos.

Ucrania, favorita

Pero si Castilla y León parte con cierto favoritismo, más papeletas para la clasificación tienen los anfitriones. «Probablemente Ucrania sea la selección favorita porque juega en casa y tienen al público de su lado», sentencia Burgos. «Complicados son todos los rivales y contra Ucrania también nos costará. Tenemos que ir partido a partido», añade a lo pronunciado por Burgos el palentino, quien ve como otro rival peligroso las temperaturas del país del este de Europa. «Aunque aún no es invierno, nos hemos tenido que aclimatar a los siete grados que podemos tener en la calle. Hace bastante frío y ya vemos a gente por la calle con guantes, gorro y abrigo. En Palencia, esas temperaturas, aún no las tenemos», afirma Charly. Para Burgos la climatología no la ve como un handicap. «No me ha sorprendido esta temperatura. Me esperaba más frío. No me ha costado adaptarme», complementa el burgalés.

Además de la importancia de aclimatarse lo más rápido posible a Ucrania, Burgos y Charly consideran reseñable la unión que se ha fraguado dentro del seno de la selección regional. «Un equipo se basa en ser un piña y una familia para ser más fuertes y competitivos», destaca Burgos. «El bloque es prácticamente el mismo, aunque siempre hay alguna baja en forma de lesión o cambio de equipo. Lo importante es que venimos a luchar todos juntos», concluyó el palentino, que junto a sus compañeros tendrá mañana, ante Azerbaiyán, una nueva oportunidad para sumar una victoria que encarrile el pase a la fase final.