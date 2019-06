El fútbol también se examina Jorge Sellés, Edu Gallardo y Pablo Martín 'Gatuso'. / Antonio Quintero Cristo y Becerril esperan al final de la Selectividad para conocer la decisión de tres jugadores JESÚS GARCÍA-PRIETO Palencia Jueves, 6 junio 2019, 13:40

Sin apenas descanso después del final de Liga, los equipos de Tercera División van dando forma a sus plantillas pensando en la próxima temporada. Los dos clubes de la provincia en la categoría tienen un objetivo en común, conformar sus respectivas plantillas alrededor de jugadores palentinos.

El Palencia Cristo cuenta con mayor presupuesto y con un campo atractivo para la práctica del fútbol como es La Balastera, además de poder optar a jugar por el ascenso. Desde el Becerril, la idea es hacer piña y familia en torno al equipo y la formación de los jugadores que lleguen, puesto que sus pretensiones son completamente distintas a las del club capitalino, ya que el equipo contará con uno de los presupuestos más bajos de la categoría y luchará por evitar el descenso.

Varios jugadores están ya en el punto de mira de los técnicos de ambos conjuntos.Dos de ellos, pertenecientes durante la pasada campaña al CIA de División de Honor Juvenil, Edu Gallardo y Jorge Sellés, que todavía no tienen muy claro donde pueden jugar la temporada que viene.

Los dos futbolistas se encuentran ahora inmersos en plenos exámenes de Selectividad y ese es uno de los factores a la hora de tomar una posible decisión. «Hasta que no acabe los exámenes, no tomaré una decisión clara sobre mi futuro. Dependiendo o no de la nota, podría irme a estudiar fuera, lo que complicaría aceptar las ofertas de los dos equipos», afirmó Jorge Sellés.

Uno de los nombres que más han sonado estos días para encabezar los dos proyectos es el de Edu Gallardo, que confirmaba los contactos con los dos equipos pero que aún no se ha decantado por ninguna oferta. Consciente de la repercusión que está teniendo el seguimiento de los dos equipos por hacerse con sus servicios, el mediapunta todavía se da un plazo de dos semanas para contestar a ambos clubes y tomar una decisión. «De momento estoy meditando que decisión tomar, aún no lo tengo claro», señaló Gallardo, que se encuentra pendiente también de la llegada de posibles ofertas de otros clubes. El salto de Juvenil a Tercera división supondría un cambio importante. «Hay mucha diferencia de nivel entre las dos competiciones. Estoy muy contento de que piensen en mí los dos mejores equipos de Palencia», destacó el jugador.

El Palencia Cristo también ha mostrado su interés en Pablo Martín Gatuso 'Gatu', que celebró que el equipo morado se haya puesto en contacto con él. «La idea es muy atractiva. Ellos son el equipo representativo de la ciudad y es un honor que te llamen. Es todo un premio a la temporada que has hecho», concluyó Gatuso, que, al igual que sus compañeros del CIA,comenzará a valorar las opciones una vez terminen los exámenes de Selectividad.