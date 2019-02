Frente al Numancia B, el miércoles 27 de febrero Aguirre, jugador del CD la Granja, en un anterior partido. / Antonio Tanarro El CD La Granja recupera el partido que tenía pendiente en una exigente semana que comenzará este domingo frente a la Segoviana en La Albuera FERNANDO ARCONADA Segovia Martes, 19 febrero 2019, 19:23

Semana fantástica; de anuncio. Es la que va a tener que afrontar el CD La Granja. Primero, este domingo con el derbi de Tercera División en La Albuera frente a la Segoviana; después, el miércoles (19:30 horas en el campo de El Hospital) frente al Numancia B, partido correspondiente a la jornada 23 que fue aplazado el pasado 2 de febrero por culpa de la nieve, para cerrar, ya en el primer fin de semana de marzo, recibiendo al Bupolsa.

Al menos, el conjunto granjeño no va a tener que realizar largos desplazamientos, aunque a estas alturas, no se sabe si es mejor jugar en su campo, que fuera. No termina de entender el conjunto granjeño el estado en el que se encuentra el campo de El Hospital. Es algo que vienen poniendo de manifiesto los jugadores. Uno de ellos, el capitán Pluma. «Muy triste por ver en las condiciones que jugamos,dentro de las limitaciones que podemos tener como jugadores, jugar en un campo así es muy complicado. El enemigo en casa», apuntó el jugador en las redes sociales en días pasados. Y también a estas alturas del campeonato, el conjunto granjeño tiene que salir a puntuar en cualquier campo, da igual el rival que tenga enfrente, aunque para eso tenga que ser más sólido y práctico.

Por otra parte, y gracias al acuerdo al que llegaron en su día (como ya sucedió en la primera vuelta) las directivas de la Segoviana y del CD La Granja, que pactaron el precio de las entradas a ocho euros, el conjunto granjeño informa que ya se pueden comprar en el propio club de 18:30 a 19:30 horas. Una medida acertada por el bien del espectáculo, tanto en lo económico (por su precio) como en la comodidad que supone.