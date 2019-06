La final del 'play off' espera Jugadores de la Segoviana aplauden a su afición durante un partido en La Albuera. / Antonio de Torre La Segoviana, arropada por su afición, busca remontar la eliminatoria frente al Villarrobledo y seguir con vida en su objetivo de lograr el ascenso FERNANDO ARCONADA Segovia Viernes, 14 junio 2019, 22:11

Buen día, buen tiempo, buen ambiente, buen rival, eliminatoria abierta... Se espera también un buen partido porque está en juego pasar a la última eliminatoria para intentar el ascenso a Segunda B. El resultado de la ida (2-1) hace que el aficionado ya empiece a sentir esas mariposas en el estómago, y no precisamente por una cuestión de amoríos. «Ese resultado hace que el partido adquiera más interés, intensidad, actitud y motivación si cabe para superar la eliminatoria porque solo nos vale ganar y además, excepto el 1-0, el resto de resultados de victoria tienen que ser por más de un tanto», comentó el técnico Manu González.

Lo tiene claro el entrenador. «Sabemos lo que hay que hacer, cómo preparar el partido... y ya hemos visto el rival que tenemos enfrente, de entidad, con muy buenos jugadores; allí nos pusieron las cosas muy difíciles, aunque ya lo sabíamos. Es un equipo que sabe hacer bien las cosas. Creo que ese resultado de 2-1 también es peligroso para ellos», valoró González.

Por lo que se refiere a la plantilla, y tras confirmarse durante la semana que Dani Calleja tenía una pequeña rotura, «que no sería a lo mejor tan importante si fuese en un momento de la temporada con más tiempo por delante, pero sí es cierto que son de diez, quince días de reposo». De los otros dos jugadores con problemas físicos, tanto Asier Arranz como Álex Conde podrían estar a disposición del entrenador para formar parte de la convocatoria, si superan la última prueba antes del partido. Habrá que esperar a la decisión del técnico.

Sobre su rival, el Villarrobledo, Manu González destacó que «es un equipo que maneja muy bien las transiciones. Tienen extremos que rompen muy bien al espacio. Si te vuelcas mucho sobre la portería rival te hacen mucho peligro. Tienen buenos lanzadores y arriba tienen un delantero que fija bien a los centrales, descarga de cara para que los lanzadores busquen esos espacios... Son muy peligrosos al contragolpe. Es verdad que lograron un resultado positivo en su campo, pero aquí ya hemos tenido este tipo de partidos a lo largo de la temporada; equipos que vienen a intentar buscarnos en transiciones, a intentar buscarnos en algún error que cometamos, en alguna acción a balón parado... Los jugadores están acostumbrados a este tipo de partidos, lo único es que el rival es muy bueno», destacó el técnico. Y ya lo demostró en la pasada eliminatoria frente al Olímpic de Xátiva. Empató a un tanto en su campo pero fuera fue capaz de demostrar esas armas con un contundente 0-3 que le daba el pase a esta nueva eliminatoria. Un serio aviso para mantener la concentración.

Nada más terminar el partido en Villarrobledo, el vestuario ya estaba deseando que llegase este partido, «incluso lo comentábamos en el autobús. Es cierto que a pesar de la derrota, las sensaciones no fueron malas;todo lo contrario, fueron positivas porque el equipo acabó volcado en su área, generando ocasiones, algún penalti no señalado, dos tiros al larguero... el equipo se vio con fuerzas y con fútbol para haber superado al rival, pero no conseguimos acertar con la portería, solo de penalti. En La Albuera, si generamos el mismo volumen de ocasiones y tenemos un pelín más de acierto con los jugadores que tenemos, podremos marcar algún tanto que nos ponga por delante en la eliminatoria y si en la parte de atrás somos capaces de corregir los errores que tuvimos y saber contrarrestar esos centros laterales, esas transiciones, podemos tener un partido que ni encajamos gol (algo que es habitual en La Albuera) y marcamos alguno (que también es habitual) pasaremos la eliminatoria. Al final jugaremos como siempre, con los once mejores que yo considere y esos once son los que van a hacer un buen partido y superar la eliminatoria», añadió convencido.