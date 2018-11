Un filial atípico que marcha bien clasificado Facundo ordena a su defensa durante un partido de la Segoviana. / J. M. El técnico gimnástico Manu González y el guardameta Facundo resaltan las dificultades del partido frente al Numancia B FERNANDO ARCONADA Segovia Jueves, 15 noviembre 2018, 22:06

El técnico de la Gimnástica Segoviana Manu González, que cumplirá su primer partido de sanción, espera para el choque frente al Numancia B «un partido muy complicado, contra un filial atípico porque no es ese filial que solo tiene gente joven... Es todo lo contrario. Es un equipo que si le dejas jugar, lo hacen bien, pero es un equipo muy aguerrido, que encaja pocos goles, bastante intenso para ser un equipo joven y en su campo son difíciles de vencer. Allí la Arandina no consiguió ganar, por ejemplo».

Por la posición que ocupa en la clasificación y el rendimiento que están obteniendo jugadores tan jóvenes, «el Numancia B es quizás el equipo revelación en esta Liga porque obviamente equipos como el Zamora, la Arandina, incluso nosotros... todo el mundo ya pronosticaban que podría estar en la parte alta de la clasificación y el Numancia B está ahí manteniendo ese pulso y me alegro porque así se valora el trabajo de cantera y los resultados son buenos, con lo cual es digno de admirar y de alabar».

Poco a poco el equipo va aligerando la enfermería. Quitando a Domingo, que sigue lesionado y además se encuentra con u proceso febril que le ha impedido trabajar durante toda la semana, solo tiene la ausencia ya sabida de Agus Alonso, que en unos días tiene previsto regresar a Segovia para completar su recuperación. Asier Arranz ya se encuentra en la recta final de su recuperación. Entrena con el grupo, aunque todavía es precipitado que vaya convocado para este encuentro. Para el siguiente partido de la Segoviana, frente al Virgen del Camino podría entrar en la lista.

Unos días después del punto frente al Zamora, el técnico mantiene su opinión. «Lo vi positivo viendo las circunstancias del partido y lo sigo viendo igual de positivo y justo. Hay que seguir trabajando de la misma manera, intentar conseguir los resultados que venimos a buscar, en este caso los tres puntos de Soria» y no se fija tanto en los números de su equipo (de los pocos invictos de todas las categorías). «Ojalá dure lo máximo posible, pero cuando más se habla de estas cosas es cuando te llevas el golpe y te bajan a la tierra. Eso queda bien para que la gente pueda comentar, escribir o hacer artículos, pero a nosotros lo que nos importa es lo que tenemos de puertas para adentro y lo que intentamos hacer en el terreno de juego», dijo.

El guardameta Facundo añadió a los argumentos de su técnico que «las sensaciones son como las de cualquier semana en la que trabajamos siempre buscando mejorar y con ganas de que llegue el partido. Este equipo siempre está con ganas de que llegue el fin de semana para poder competir y demostrar lo que podemos dar y de poder seguir ahí arriba otra semana más. Tengo mucha fe en mis compañeros, en el equipo que formamos», admitió.

Reconoce que es un campo difícil, «pero de los que nos gusta porque se puede jugar, suele estar bien... Siempre hemos tenido partidos muy difíciles en ese campo pero a mí personalmente me trae buenos recuerdos y estamos preparados para hacerles frente», comentó.

Personalmente se mostró satisfecho con el desarrollo de la temporada, en todos los aspectos (personal y colectivo). «Hay que mirar para adelante, es un tópico, pero hay que seguir trabajando y siempre buscar mejorar los detalles que se puedan para seguir jugando y ayudando al equipo que es lo que importa y podamos conseguir el objetivo que tiene el club», y confesó que no suele mirar mucho la clasificación. «Sé el próximo rival, el calendario de los partidos que vienen, pero si tenemos un punto más o menos, a mí no me gusta mirarlo, pero hablo por mí, no sé el resto de compañeros».