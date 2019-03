La fiesta del CIA termina en drama

El CIA empató ante el Leganés y se encomienda a la calculadora para conseguir la ansiada permanencia. Los de Manu Gañán viajarán a Getafe conscientes de que una victoria les deja en División de Honor, mientras que un empate les haría depender de otros resultados. Porque hasta siete equipos pelearán por no descender en la última jornada. Y solo queda esperar que el fútbol le devuelva al CIA lo que le arrebató ante los madrileños.

1 CIA Javi, Matheus, Selles, Manu, Marco (Marco, min.75); Gatuso (Blanco, min.60), Rubén, Campos, Cuéllar; Edu y Pablo (Helmy, min.93). 1 Leganés Alfonso, Ángel (Cirre, min.75), Aymane, Félix, Siu; Clave (Isaac, min.79), Íker, Álvaro, Dani; Mario (Juan Pablo, min.81) y Yepes (Traoré, min.69). Goles. 1-0, (min.68), Edu. 1-1, (min.86), Aymane. áRBITRO. Diego Calvo Antolín. Mostró amarilla a Campos y Manu por el Club Internacional de la Amistad; y a Aymane y Siu por parte del Leganés. iNCIDENCIAS. Partido correspondiente a la penúltima jornada del Grupo V de la División de Honor juvenil jugado en La Balastera ante cerca de 1.000 espectadores.

Porque los palentinos vieron como el Leganés les empataba cuando quedaban cuatro minutos para el final y hacían que la fiesta se transformara en un drama que se resolverá el próximo fin de semana en Madrid. Los jugadores del CIA sabían lo que se jugaban y los nervios se respiraban en La Balastera. Sobre todo durante los primeros quince minutos, cuando el Leganés llevó la voz cantante del partido. Clave se bastaba para mover el centro del campo madrileño, que superaba una y otra vez los intentos de presión de los palentinos.

La mejor noticia para los locales era que el dominio territorial de los visitantes no se traducía en ocasiones claras. Los madrileños crearon peligro con centros laterales bien defendidos por la zaga amarilla. El CIA trataba de desperezarse a balón parado y a punto estuvo Selles de inaugurar el marcador en un gran centro de Rubén al segundo palo. Su cabezazo se fue desviado, pero la llegada sirvió para activar a los palentinos, que poco a poco fueron soltando la tensión acumulada a lo largo de la semana. Los palentinos empezaron a rondar el área madrileña con buenos centros de Cuéllar, aunque ninguno encontró rematador. El dominio de la pelota y del partido pasaba del CIA al Leganés sin que nadie consiguiera terminar las jugadas. Hasta que la conexión Edu-Cuéllar apareció en el césped. Un medido centro del habilidoso zurdo terminó en la cabeza de Cuéllar, que quiso ponerla al palo largo. Su buen testarazo obligó a una gran estirada de Alfonso, que logró atajar el balón en dos tiempos. Era el minuto 22 y el CIA avisaba con el primer lanzamiento a puerta del partido. Y volvieron a tenerla los locales en un saque de esquina, cuando Selles se tiró con todo para tratar de rematar un balón suelto en el primer palo. Pero Alfonso llegó primero y la jugada terminó con falta del central palentino.

El Club Internacional de la Amistad había adelantado líneas y el Leganés trataba de buscar la espalda de Selles y Manu siempre que subían los laterales. Pero los centrales estaban muy atentos y desbarataron cada uno de los intentos. El CIA tiraba bien el fuera de juego y el Leganés tenía problemas para llegar. Pero los madrileños atesoran mucha calidad en las piernas de sus futbolistas, que buscaban el uno para uno en ventaja para desactivar la buena defensa palentina.

Pero las ocasiones solo llegaban del lado local. Un disparo de Rubén desde la frontal del área se fue por encima del larguero por escasos centímetros. La jugada había empezado en Campos, muy activo desde el comienzo. El partido parecía estar inclinándose del lado de los palentinos cuando el Leganés llevó el silencio a La Balastera. Una buena combinación en la medular terminó con un taconazo de Dani a Iker, que se quedó mano a mano con Javi con muchos metros por delante. El portero amarillo aguantó hasta el final para acabar sacando un pie salvador. Los madrileños llegaban para recordar que tienen veneno de centro del campo hacia adelante. La primera parte languidecía sin que ninguno de los dos equipos acabara de imponer su estilo.

Segunda parte

Así que al descanso se llegó con el 0-0 inicial. El CIA tendría que jugarse la temporada en 45 minutos agónicos. Los palentinos salieron con los colmillos afilados y Pablo disparó fuera tras un gran robo de Edu, que siempre sabe cuándo hay que presionar. Manu Gañán decidió cambiar de banda a Campos y a Cuéllar. La apuesta dio resultado y el liviano extremo se quedo solo ante el portero del Leganés tras una gran jugada de Edu. Pero Alfonso intuyó su disparo y acabó atajándolo. Ahora sí, los palentinos se volcaban sobre la portería rival.

Los locales apretaban y arriesgaban atrás mientras que los madrileños amenazaban con encontrar la espalda de un defensa palentina cada vez más adelantada. Los minutos pasaban y el ansiado gol no llegaba. Por si fuera poco, Gatuso tuvo que ser atendido tras sufrir una dislocación en el hombro y Gañán decidió sustituirlo por Blanco cuando aún restaba media hora para el final del choque. Uno de los pilares del centro del campo palentino iba a ver lo que quedaba de choque desde el banquillo. Iker volvía a silenciar La Balastera con un gol que el línea acabó anulando por fuera de juego. Los palentinos bailaban en el borde del precipicio. Pero no les quedaba otra opción, necesitaban ganar y el reloj corría en su contra. Y entonces, cuando las dudas empezaban a aparecer emergió la figura de Edu. El prometedor futbolista asumió la responsabilidad, recogió un balón suelto, levantó la cabeza y decidió que era su momento para soltar un derechazo inapelable que superó a Alfonso y se coló en la portería del Leganés tras dar en la cruceta y en el palo. Ese tanto debería haber sido la chispa que necesitaba el CIA para aguantar los veinte minutos que quedaban, los más importantes de su historia.

Los palentinos se arroparon atrás y empezaron a resistir mientras los minutos pasaban sin que el Leganés llevara peligro. Hasta el fatídico minuto 86. Una buena jugada de los madrileños acabó con el balón en los pies de Aymane, que recortó a Manu y puso el balón en el fondo de las mallas. Era lo peor que le podía asar al CIA, que se quedaba casi sin tiempo para reaccionar.