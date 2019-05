Fallece Miguel Ángel Montes, exentrenador del extinto Palencia Miguel Ángel Montes, a la izquierda, en el entierro de Quini en el Molinón en febrero de 2018. / El Comercio El exjugador y extécnico ovetense, vinculado siempre al Sporting de Gijón, dirigió al equipo morado en la campaña 1980-1981 en Segunda IVÁN ÁLVAREZ Y JESÚS GARCÍA-PRIETO Palencia Lunes, 20 mayo 2019, 23:07

Miguel Ángel Montes, el que fuera entrenador del Palencia Club de Fútbol en la temporada 1980-1981, fallecía ayer a los 80 años en el hospital gijonés de Cabueñes. Una vida vinculada al mundo del fútbol, especialmente al Sporting de Gijón y a su cantera. Delantero combativo, capitán atento para luchar por las reivindicaciones de sus compañeros y entrenador cercano a sus jugadores gracias a un trato afable que también le permitiría llevar las riendas de Mareo y ejercer como secretario técnico. Hubo un tiempo en que en Palencia se vivía el fútbol con pasión, sin escisiones y donde el nombre y los colores morados llenaban la antigua Balastera en partidos de Segunda División. Quedan muy lejanos aquellos años y Miguel Ángel Montes estará vinculado por siempre a la historia morada.

Fue con el Sporting en la élite cuando escuchó al estadio gijonés corear su apellido. Mano derecha de Benito Floro, Montes recogió su testigo con el equipo anclado en la zona baja de la clasificación y salió victorioso de una carrera contra el reloj con el asfixiante yugo del descenso compuesto por ocho duelos.

Regresaría ya como entrenador al club gijonés en 1984 para asumir los mandos del Sporting Atlético, avalado por una prometedora trayectoria en los banquillos jalonada por los ascensos del Gijón Industrial, el Langreo y el Palencia. De la pizarra pasó a los despachos, primero como director de Mareo y más tarde como secretario técnico, en un período en el que le echó el lazo a promesas como a un histórico del fútbol palentino, Luis Sierra, que guarda un grato recuerdo de Montes, ya que fue su principal valedor futbolístico.

«Montes fue una persona importantísima en mi vida. Él estaba como secretario técnico en el Sporting y se fijó en mí. Fue en un partido del Palencia en Ponferrada. Envió a uno de sus ojeadores para seguirme en el encuentro. Después de ese partido, vino el propio Montes a La Balastera a verme, pero yo acumulaba un partido de sanción. No fue hasta el siguiente partido en León, donde ratificó el informe de su ojeador y comenzó mi vinculación con el Sporting», afirmó Luis Sierra, que también recordó cuando conversaron por última vez. «La última ocasión que nos vimos fue en el entierro de Quini y estuve hablando de varias anécdotas con él. Cuando le presenté a mi mujer como mi valedor, Montes me dijo que era mi trabajo el que me había llevado hasta el fútbol de élite», señaló Sierra.

El jugador palentino recuerda a Montes como una persona que tuvo mucho cariño por Palencia. «Montes me dijo que cuando llegase a Palencia y viese al Cristo del Otero diese un beso a Palencia de mi parte. El quería mucho a la ciudad y a su gente en el año que estuvo en la ciudad», concluyó el exfutbolísta palentino.