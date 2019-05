Fallece Baldomero Martín, el Jesús Gil de la Segoviana de los 90 Baldomero Martín, a la izquierda, junto al presidente actual, Agustín Cuencia, en 2018. / El Norte FÚTBOL El empresario de la construcción dirigió el club en los 90 con un estilo presidencialista y con el equipo en zona media L. J. G. Segovia Jueves, 2 mayo 2019, 20:19

Baldomero Martín Llorente, presidente de la Segoviana entre las temporadas 1991-92 y 1997-98, ha fallecido este jueves en Segovia a los 75 años. Empresario de la construcción era muy amigo de Jesús Gil. «Muchos dicen que tenía las mismas virtudes», señala el periodista Javier de Andrés, que está preparando un libro sobre la historia de la entidad. En el club se le recuerda como un hombre histriónico que intentó implantar una idea presidencialista y que tomaba las decisiones con el corazón más que con la cabeza. Ello le llevó a discusiones con entrenadores y jugadores o a asambleas con altos decibelios. Era un hombre pasional, muy particular, al que le gustaba hablar en un tono alto.

Afrontó el difícil reto de suceder a Pedro Antonio Hernández Escorial tras una larga etapa, uno de esos presidentes que ponía de su bolsillo para afrontar cualquier problema hasta que se cansó de hacerlo e hizo las maletas. Martín recogió el club en una situación delicada. Fueron unos años en los que la Segoviana deambuló a mitad de tabla y, pese a su inyección económica, no pudo competir con Numancia, Zamora o Palencia. Todo ello antes del primer ascenso a Segunda B en 1999. «Como muchos presidentes de la Segoviana, llegan para salvar el club, luego se lamentan de que no les ayuda nadie, pero no se van. Lo cierto es que, como otros, este señor ha puesto dinero para que el club sobreviviera». Ganó sus últimas elecciones, pero cedió el puesto a una junta gestora con Juanfran o Goyo Garrrido. Y con el tiempo, sus discusiones con los jugadores se fueron mitigando. «El fútbol es una discusión demasiado exagerada y hay que relativizarlo todo». Su nieto juega en el equipo infantil del club.