Facundo se marcha de la Gimnástica Segoviana

Superado ya el disgusto de la eliminatoria de play off de ascenso a Segunda B, con el presidente Agustín Cuenca preparando un nuevo mandato, conformando la composición de la directiva y con Ramsés como director deportivo planificando la plantilla, la Segoviana encamina sus pasos a una nueva temporada y a un nuevo objetivo, aunque uno de los primeros movimientos haya sido una salida. Importante baja.

El guardameta gimnástico Facundo Ackermann ha decidido dejar el club. Así lo confirmó el club en sus redes sociales. «Facundo no continuará en el club al no alcanzar un acuerdo para su renovación. La Segoviana quiere hacer público su agradecimiento al jugador por su compromiso en sus años de gimnástico y le desea la mejor de las suertes en su futuro equipo», apuntó en unas breves líneas. Un destino que le podría llevar hasta el Mar Menor, equipo del grupo XIII de la Tercera División.

Facundo (Nueva Helvecia, Uruguay), 1993, ha cumplido su quinta temporada en la Gimnástica. Tras unos años en el Nacional de Nueva Helvecia, en 2005 llegó al FC Cartagena y de ahí paso al Real Valladolid (2010-2014). En la 2014-2015 llegó a la Segoviana.

El portero tuvo también palabras de agradecimiento. «Cuesta, porque ha habido muchos buenos recuerdos, como los del ascenso, y cinco años dan momento para todo. La gente que me conoce sabe que he estado encantado no solo con la Segoviana, también con la ciudad de Segovia, porque estaba muy cómodo, muy a gusto, siempre me han tratado muy bien, y por supuesto, con la afición, con Josito, 24 horas al servicio del club... Por eso cuesta tomar estas decisiones».

Al final, ha puesto en la balanza varias circunstancias y por eso ha tomado la decisión de marcharse. «Son muchas cuestiones, se juntan varias cosas que al final son las que hacen tomar la decisión y arriesgar un poco también. Tengo presente el peso que tiene la Segoviana en esta categoría, al menos en Tercera, un equipo importante. Al final, por una cosa o por otra hay que tomar una decisión y ya está», dijo el jugador.