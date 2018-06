Facundo y Diego Gómez también siguen en la Segoviana El guardameta Facundo, durante un entrenamiento con la Segoviana. / Antonio de Torre La plantilla sigue tomando forma con la incorporación del guardameta y del joven delantero EL NORTE Segovia Lunes, 18 junio 2018, 21:21

La plantilla de la Gimnástica Segoviana sigue tomando cuerpo para la próxima temporada en Tercera División. Es verdad que falta todavía por saber qué va a pasar con el futuro de muchos jugadores (como el guardameta Pablo, Anel, Javi Marcos, Chema, Álex Ayala, Borja Plaza, Domingo, Asier Arranz, Manu, Fernán, Guille, Ivi, Kike..), pero poco a poco ya se va conociendo la composición de la plantilla.

Lo primero que hizo la Gimnástica fue elegir su técnico, cuando se supo que Abraham García no iba a continuar. Y en una apuesta por no cambiar en exceso se apostó por Manu González, su segundo. Después han ido llegando las renovaciones. La primera, la de Dani Arribas; luego la de Dani Calleja, ya van dos. Como no hay dos sin tres, el siguiente fue Rubén Yubero. Tres y dos son cinco, con la apuesta de Dani Abad y Juan de la Mata. El sexto fue el guardameta Christian Martín. Y dos más son ocho por el momento. Y es que la Gimnástica Segoviana ha confirmado la continuidad en el equipo del guardameta Facundo Ackermann y una de las perlas de la cantera gimnástica, Diego Gómez.

, 1993) cumplirá en la campaña 2018-2019 su quinta temporada con la Gimnástica. «Estoy muy contento de seguir un año más en este club y esta ciudad que me hace sentirme muy querido », explicó el portero Facundo. «Tengo muchas ganas de empezar a entrenar ya para hacer pasar un año bonito a la afición que tanto se lo merece», añadió el guardameta uruguayo.

El segundo nombre es el de Diego Gómez (Madrid, 1999) que formará parte de la primera plantilla de la Gimnástica la próxima temporada después de debutar en Segunda División B la campaña pasada e incluso anotar un tanto en el encuentro disputado frente al Unión Adarve. David Gómez, jugador de la Gimnástica desde los ocho años, buscará aprovechar los minutos que le conceda el entrenador Manu González en beneficio del equipo.

«Es un sueño poder llegar al primer equipo», aseguró el joven delantero gimnástico. «A partir de ahora me propongo seguir trabajando con ilusión y mucho esfuerzo para conseguir convenciendo al entrenador y ser útil al equipo», comentó el jugador sobre sus intenciones para la temporada.