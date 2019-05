Facundo avisa del peligro de relajarse frente al Churra Facundo atrapa con seguridad el balón durante el partido disputado en tierras murcianas. / J. Martín El guardameta de la Gimnástica asegura que el equipo saldrá con mentalidad ganadora para superar esta eliminatoria FERNANDO ARCONADA Segovia Jueves, 30 mayo 2019, 10:33

Al igual que sus compañeros (y cuerpo técnico, y directivos, y aficionados) el guardameta de la Gimnástica Segoviana Facundo Ackermann tiene muchas ganas de que llegue el partido del sábado (cambio de horario, será a las 19:30 horas en La Albuera) frente al EMDF Churra murciano.

El portero intuye cómo puede ser este partido de vuelta de la eliminatoria. «Me imagino a ellos más bien replegados y buscando algún contragolpe, sabiendo que nosotros, como siempre aquí en casa vamos a intentar llevar la iniciativa habrá que estar muy atentos para cortar los pelotazos largos que puedan pasar ellos y también en el tema de vigilancias... muy concentrados porque en este tipo de partidos cualquier detallito te puede costar un gol y un gol es la diferencia entre pasar y no pasar», valoró.

Facundo también recordó cómo había visto a su rival en el choque disputado en tierras murcianas. «Les vi bien, como esperábamos, aguerridos, muy competitivos la verdad y jugando sin complicarse mucho, que era lo que esperábamos, aunque no le saca mérito... Un equipo fuerte, físico y que luego también tiene buenos jugadores. Arriba tiene futbolistas con mucha calidad también y que vamos a tener que estar muy atentos. Aunque sea un campo más grande y ellos no estén tan acostumbrados, los jugadores de calidad se adaptan a cualquier campo y no podemos infravalorarlos en ese sentido; tenemos que estar con todas las alarmas conectadas», avisó.

Con todo, el guardameta de la Gimnástica Segoviana espera un rival (el Churra) que llegará a La Albuera a esperar su oportunidad. «Personalmente pienso que van a esperarnos y buscar alguna opción al contragolpe. Pero más allá, al final es lo que dice el entrenador, centrarnos en lo nuestro, intentar hacerlo como lo hemos hecho en la mayoría de los partidos que hemos jugado en casa durante la temporada, llevando la iniciativa, e intentando generar ocasiones de peligro porque sabemos que ganando estamos en el siguiente sorteo y es lo que queremos. Creo que tenemos que salir con esa mentalidad, salir a ganar, mirando lo nuestro, que sabemos que si lo hacemos bien, tenemos muchas posibilidades de pasar», recalcó.

Recordó también aquella eliminatoria (de no tan buen recuerdo) frente al Jerez de los Caballeros, con un resultado para ser optimista en la ida, y que se torció en el de vuelta en La Albuera. «Es algo que hemos hablado con algunos compañeros, porque las sensaciones pueden ser muy parecidas. Te toca un equipo que a lo mejor no tiene tanto nombre, en un grupo que a lo mejor no parece de los más fuertes, y al final el clima que se respira es que no la liaste en el partido de la ida, con un buen resultado, y se supone que en casa tienes que pasar por encima. Eso al final te lleva a pensar que antes de empezar el partido van a caer los goles y vas a pasar fácil y cualquier traspié ya te trastoca todo, como pasó en esa eliminatoria, que nos metieron un gol y después no hubo manera. Por suerte creo, muchos de los que estuvimos ahí estamos hoy en el vestuario, el cuerpo técnico también tiene experiencia en ese sentido y sabemos que no podemos fiarnos ni un segundo. Ya lo vimos también en el partido de Copa entre el Barcelona y el Valencia el otro día; en Barcelona ya se daba por hecho que iba a ser campeón y al final ya sabemos lo que pasó».

Facundo confía en La Albuera y en el apoyo de la afición. «Que sea un campo más grande tiene sus cosas buenas y sus cosas más peligrosas. Para las características que tiene el equipo y cómo estamos acostumbrados a jugar, al final este campo nos viene mejor. Estamos acostumbrados a jugar todo el año acá; tenemos que pensar que es más positivo que negativo jugar en nuestro campo», concluyó.