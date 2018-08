La expulsión del Burgos recupera el viejo calendario de Tercera Un momento del encuentro de pretemporada entre la Segoviana y el Castilla. / Antonio Tanarro FÚTBOL La Segoviana jugará 24 horas antes de lo previsto el sábado en Briviesca y La Granja recibirá el domingo al Santa Marta LUIS JAVIER GONZÁLEZ Segovia Jueves, 23 agosto 2018, 22:03

A 47 horas y 14 minutos de que la Gimnástica Segoviana arrancara su temporada en Tercera División, la boda cambió de iglesia y de novios. Ayer, a las 18:46 horas, la Federación de Castilla y León de Fútbol emitió un comunicado en el que eliminaba el nuevo calendario, sorteado el pasado viernes, y restituía el anterior, decidido en asamblea ordinaria el 26 de julio. Lo hizo porque la Real Federación Española de Fútbol no reconoce el auto del juzgado de instrucción Número 5 de Valladolid que obligó el jueves pasado a readmitir al Real Burgos en el grupo VIII como medida cautelar mientras determinaba si su descenso, tras perder un partido aplazado ante la Arandina, era ajustado a Derecho. Entonces, la federación regional se limitó a cumplir el auto y, ayer, hizo lo mismo por el otro costado, pues la española no reconoce la decisión de la justicia ordinaria al no haber sido incluida como parte en el procedimiento.

Así las cosas, la federación regional confirmó ayer a este periódico que el calendario del 26 de julio y sus horarios, vigentes hasta el auto del juzgado vallisoletano, siguen en pie. Por tanto, la Segoviana, que tenía previsto desplazarse en la tarde de domingo a tierras abulenses para medirse a la Cebrereña, abrirá la campaña mañana a partir de las 18:00 horas en Briviesca. Por su parte, el CD La Granja, que recibía a la Virgen del Camino, jugará a las 18:00 horas del domingo ante la UD Santa Marta, también en El Hospital.

La federación argumenta su decisión mencionando que la Tercera División se trata de una categoría de ámbito estatal. «Ello significa, indefectiblemente que la competencia en la composición y conformación de los grupos, así como el calendario de la competición corresponde a esta RFEF […] Esta entidad, que es la titular de la competición, no ha sido parte en el procedimiento judicial al que corresponde el auto en cuestión». Expone en el comunicado que declara nulo el cambio de calendario y se dirige sin atisbo de dudas al ente regional: «Le informo de todo ello a fin de que la institución que dirige respete las competencias del grupo VIII y el calendario aprobado en tal sentido».

El caso reabre la eterna lucha entre la justicia deportiva y la ordinaria, con tiempo e instrumentos muy distintos. El delegado de la Federación de Castilla y León en Segovia, José Soriano, relata que la decisión de no incluir al Real Burgos se tomó de forma rigurosa. «No fue algo arbitrario, se analizó con el estatuto en la mano. El partido se aplazó, con acuerdo de los dos clubes, porque había jugadores compitiendo en la Copa de las Regiones. Y no fue el único, es algo normal. Una vez que se juega el partido y perdemos, ¿ya no estamos de acuerdo?».

El entrenador de la Segoviana, Manu González, apuntaba nuevos problemas: «Nosotros no tenemos los medios para poder movilizar a la gente. Hay jugadores como Domingo que han cambiado días de trabajo para poder entrenar algún día y seguramente mañana [por hoy] tenga que trabajar y no le tendremos. Son cosas a las que hay que adaptarse y como buenos profesionales, lo haremos. Cogeré el teléfono, miraré lo que hay que hacer y en función de eso, obraremos». El presidente del club, Agustín Cuenca, calificaba de «verdadera chapuza» los acontecimientos. «Es muy poco profesional que a 48 horas de empezar la liga no sepamos ni dónde tenemos que jugar ni el día. Hay muchas incertidumbres a falta de muy poco tiempo».

El grupo, que había planteado un calendario de 21 equipos y jornadas de descanso, volverá a tener 20. Y el Real Burgos jugará en el grupo A de Regional de Aficionados con Cuéllar, Unami y El Espinar-San Rafael, que pasará de 17 a 18 equipos. Soriano admite el diagnóstico. «Si soy presidente de cualquier club del grupo VIII y me dicen a dos días que todo lo que hemos dicho ya no vale... por supuesto que tienen que estar indignados. Pero, ¿qué hacemos? Cuando entra la justicia ordinaria por el medio, no sabemos qué puede pasar». La perspectiva judicial no está cerrada porque el juzgado no se ha pronunciado y está por ver qué sucedería si la federación española es incluida en el procedimiento. «Esto es un follón. Estamos en manos de una improvisación... No se puede mezclar la justicia deportiva con la ordinaria».

El presidente del CD La Granja, Pablo Alejandro, tildaba de «anómala» la situación. «Siendo benévolo, es un cacao. Teníamos hechos los carteles del Santa Marta, los tuvimos que cambiar para poner los de la Virgen del Camino y ahora ya no nos da tiempo a hacerlo». El club había impreso más de 1.000 calendarios de mano que ya no tienen valor. «Son daños colaterales que tendremos que admitir, no nos queda otra. Todos veíamos que el Burgos no iba a terminar la competición en Tercera, pero nadie pensaba que iba a ser tan rápido». Otros, como el Bupolsa burgalés, que descansaba esta semana, se lo habían tomado con calma y no tenían en la tarde de ayer listas las fichas. La improvisación veraniega continúa.