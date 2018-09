Excesivo castigo en la lógica Terleira, en un momento del encuentro frente al Zamora. / Antonio de Torre El CD La Granja, que aguantó el tipo hasta la expulsión de Cristian, cayó frente a un Zamora que estuvo más acertado FERNANDO ARCONADA Real Sitio de San Ildefonso Sábado, 8 septiembre 2018, 22:49

Está claro que al CD La Granja no le van a poner una alfombra roja en esta Tercera División. Ni un equipo fuerte como el Zamora, ni ningún otro. Nadie dijo que fuese un camino fácil, aunque la derrota frente a un equipo que está llamado a intentar el ascenso, entra dentro de la lógica. Posiblemente en una improvisada encuesta, nueve de cada diez entrevistados hubieran apostado por un triunfo del conjunto zamorano. Lo que ya puede que costara algo más de adivinar es el resultado final. El 0-3 se antoja un marcador muy abultado, teniendo en cuenta el trabajo realizado por el conjunto granjeño, que sufrió mucho más con la expulsión de Cristian por doble amarilla. La otra diferencia está en saber aprovechar las ocasiones. El Zamora lo hizo; el CD La Granja no.

0 CD La Granja Loren, Mateos, Cristian, Pluma, Kike, Juli (Berrocal, min. 76), Koby, Piti, Dani Lázaro, Gabi (Guty, min. 46) y Choflas (David, min. 69). 3 Zamora Jon Villanueva, Chete, Coque, Asiel, Alcañiz, Pipi (Javi Bueno, min. 77), David Álvarez (Raúl, min. 80), Juanan, Murci, Carlos Ramos y Garban (Dani Hernández, min. 71). goles. 0-1, min. 32, Murci. 0-2, min. 70, Juanan y 0-3, min. 83, Carlos Ramos.

Salió muy fuerte el conjunto que entrena Carlos Tornadijo en los primeros instantes de una primera parte que estuvo pasada por agua (que poco ha durado el verano). Bien porque tenía la lección bien aprendida de la derrota que sufrió la pasada jornada en su campo frente al Real Ávila, bien porque se cumplieran los deseos de su técnico, el caso fue que el Zamora estuvo más aplicado en tareas defensivas. También el conjunto granjeño, que intentó emplear todos los argumentos conocidos para intentar frenar los numerosos recursos ofensivos que tienen los jugadores del Zamora.

Ya en el primer minuto de partido, Garban pudo haber adelantado a su equipo, aunque en ese camino al gol se interpuso Kike. Después lo intento Carlos Ramos, dominador en el centro del campo. Pero poco a poco y a medida que iban pasando los minutos, el conjunto de José Luis Segovia se fue asentando en su juego, con una acertada presión defensiva que hizo que el cuadro visitante ya no estuviera tan cómodo. Es verdad que no en esos momentos apenas creaba peligro y apenas tenía presencia en el área visitante, pero el juego ya era más equilibrado. Ya no pasaba por tantos agobios y conseguía robar más balones.

Antes de marcar su primer gol, el Zamora pudo haberse adelantado en el marcador, pero el guardameta local Loren salvó con acierto un mano a mano frente a David Álvarez. Y si esa ocasión fue clara, otro tanto se puede decir de la que tuvo el CD La Granja poco después en un remate de Choflas, tras una buena jugada de Dani Lázaro. Un defensor se interpuso en la trayectoria del balón cuando más de un aficionado aguardaba ansioso que al final terminara en el fondo de la red de la portería defendida por Jon Villanueva. Un poco de fortuna en esa acción no hubiera venido mal.Se animó el choque en esos minutos. De nuevo el guardameta Loren estuvo acertado ante David Álvarez, aunque el guardameta nada pudo hacer en el remate de Murci que significó el 0-1.

El gol llegó a balón parado; en uno de los numerosos saques de esquina que botó el Zamora durante el partido. Se pegó un atracón, sobre todo en esa primera parte. Tanto fue el cántaro a la fuente, que al final se sacó una tarjeta de transporte. Murci, en esa posición de 9 a la antigua usanza estuvo más acertado.

No se vino abajo el conjunto granjeño, que tuvo un par de buenas acciones. La primera, de Dani Lázaro y la siguiente, en una buena parada de Jon Villanueva a un lanzamiento de Terleira y en el otro lado, Loren sacó una mano salvadora a remate de David Álvarez. Nombres propios de esta primera parte que terminó con ese marcador de 0-1.

Con el panorama algo más despejado (dejó de llover en la segunda parte), el conjunto local salió con nuevos bríos. Tenía más la posesión del balón y el técnico José Luis Segovia insistía una y otra vez en mantener el orden. Sin embargo, los planes se fueron al garete cuando en el minuto 68 Cristian vio la segunda amarilla. Si ya de por sí era difícil aguantar al Zamora con once, mucho más lo fue con diez. Segovia intentó recomponer a su equipo con la entrada de David para el lateral izquierdo

Juanan, en otra acción de estrategia al saque de una falta anotó el 0-2. Carlos Ramos puso el balón, Murci peinó y remate inapelable de Juanan al fondo de la red. El partido estaba prácticamente decidido y más cuando Carlos Ramos, en un lanzamiento desde la frontal del área logró el 0-3.

En un arrebato de orgullo, el CD La Granja intentó al menos marcar el tanto del honor, y casi lo consigue Dani Lázaro con un buen remate por bajo, pero se topó con la acertada intervención del guardameta Jon Villanueva.