Excesivo castigo para el CIA

Hazaña, heroicidad, proeza... Eso es lo que estuvo a punto de lograr ayer el Club Internacional de la Amistad juvenil contra el Atlético Madrid. Sí, ayer el CIA perdió en La Balastera, pero la imagen ofrecida por los de Manu Gañán contra los rojiblancos sirvió para sembrar una semilla de esperanza en un fútbol palentino herido. La Balastera, tras varias temporadas en las que las bolas de paja del oeste rodaban a su antojo, ofreció una entrada más que aceptable en una mañana en la que los aficionados terminaron buscando el sol en la grada. Pero aún queda mucho que hacer en el fútbol palentino.

0 CIA Javi, Tovar (Pablo, min. 46), Gatuso, Marqués (Marco, min. 90), Selles, Manu, Cuéllar, Rubén (Prieto, min. 61), Adrián (Blanco, min. 51), Edu y Álvaro. 1 Atlético de Madrid Gómez, Federico (Diego, min. 92), Fernando, Adrián, Pedraza, Adrián (Rodrigo, min. 57), Germán (Rubén, min. 70), Juan Manuel, Alberto, Quintana (Gustavo, min. 57) y Teguia. 0-1 Alberto (min. 85).

Reflexiones aparte, el CIA demostró ayer que se ha adaptado rápidamente a la máxima categoría nacional del fútbol juvenil. Ante el Atlético de Madrid se destapó y demostró que todos los puntos logrados hasta ahora no eran fruto del azar.

Sustos del Atlético

Empezó el encuentro el Atlético de Madrid asustando a los palentinos. El nombre y la camiseta intimidaban y eso se notó en los primeros compases del encuentro, donde los rojiblancos (ayer de azul) se encontraban a sus anchas en el irregular césped de La Balastera. El dominio era tan abrumador en los primeros minutos, que los aficionados empezaban a firmar un resultado corto al final del encuentro. Y es que en el arranque del enfrentamiento, el auténtico protagonista fue el portero de los locales, que se erigió de líder con grandes paradas que servían para mantener la igualada en un marcador, que cada vez muestra menos información del juego. Mientras Javi seguía manteniendo vivo a su equipo, el CIA empezaba a desperezarse, hasta tal punto que Adrián tuvo un mano a mano con el guardameta colchonero.

Ese infructuoso acercamiento amilanó a los madrileños, que se dieron cuenta en ese preciso momento que les iba a costar mucho sacar los tres puntos de La Balastera. Según iban pasando los minutos, los de Manu Gañán se empezaban a sentir más cómodos en el campo. El Atlético de Madrid ya no era ese temido equipo y el CIA ya no iba con la vestimenta de cordero. Incluso Rubén, con una precisa falta, estuvo a punto de sorprender a los madrileños con un lanzamiento que solo el palo rechazó. La hinchada palentina se lo empezaba a creer y puntuar en la mañana de ayer ya no era tan descabellado.

Las ocasiones se daban en las dos áreas y cualquier equipo se podía adelantar antes del descanso. Precisamente, antes de que el colegiado decretara el final de los primeros 45 minutos, el Atlético de Madrid tuvo una triple ocasión desbaratada por Javi y la defensa palentina.

Salió mejor plantado el CIA en la segunda parte. Una perfecta presión (a lo Cholo Simeone) ahogaba la salida de balón de los madrileños, que se convirtieron en un mar de dudas en La Balastera. Los rojiblancos no sabían cómo desarmar el entramado defensivo de Manu Gañán, que, prácticamente, no se sentó durante todo el partido.

Presión alta

Esa presión alta propició que los palentinos robasen la pelota en campo rival y con rapidez se acercarán a los dominios de Gómez. Como sucedió en el minuto 53, cuando Blanco lanzó a las manos del portero colchonero un disparo cuando muchos aficionados ya cantaban gol. En esos minutos parecía que se habían cambiado los papeles y que el CIA era el gran dominador del encuentro.

El cansancio no hacía mella en los palentinos, que parecían tener el control del partido. Pero el Atlético de Madrid tiene mucha pólvora y cualquier acercamiento inquietaba a Manu Gañán. Como el del minuto 72, cuando un remate de Alberto obligaba a Javi a hacer la gran parada del encuentro. Esas intervenciones y las del inicio del encuentro propiciaron que la propia presidenta de la Diputación, Ángeles Armisén, buscase al joven cancerbero al término del encuentro para felicitarle personalmente.

Acto seguido, el CIA respondió a los madrileños con una falta lanzada por Seller, que obligó a Gómez a lucirse. También había un gran portero en los palos visitantes.

Cuando parecía que el empate sin goles iba a reinar en La Balastera, un desajuste defensivo propició que una internada por la banda de Teguia (apunte ese nombre para el futuro), sirviera para que Alberto anotase el único tanto del encuentro. Un gol muy protestado por los jugadores palentinos por un posible fuera de juego de los madrileños. Pero, de momento, la tecnología no ha llegado a los campos juveniles y la polémica se sigue generando desde el campo y no desde una sala adyacente.

Con el pitido final, la desolación y la sensación de un excesivo castigo asoló a la familia de un CIA al que le sobraron cinco minutos.