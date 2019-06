A la espera del remate final Edu Narganes y Rubén Gala, entrenadores del Becerril y el Palencia Cristo respectivamente. / El Norte Los técnicos del Palencia Cristo y el Becerril ultiman las plantillas a un mes del inicio de los entrenamientos JESÚS GARCÍA-PRIETO Palencia Domingo, 30 junio 2019, 21:41

El Palencia Cristo y el Becerril, están terminando de completar sus respectivas plantillas pensando ya en la próxima temporada. Una campaña que se antoja complicada después de que ningún equipo del grupo haya conseguido ascender a Segunda B este año. El Palencia Cristo volverá a luchar por clasificarse para la fase de ascenso, mientras que el Becerril, jugará por la permanencia. Rubén Gala y Edu Narganes, han decidido renovar a gran parte de las plantillas de la última temporada.

«Parece que tenemos tiempo para trabajar en las renovaciones y al final el tiempo se va a acortando. Todo el mundo espera mucho para decidirse aunque yo cuando era jugador hacía lo mismo. Tenemos más o menos la base del año pasado y esperamos que puedan renovar dos o tres jugadores más. En cuanto a fichajes, también estamos esperando. Todos quieren jugar en categorías superiores y al final estamos condicionados a eso. Esta semana cuando acaben los 'play-off', se romperá todo el mercado. Tendremos que darnos prisa en fichar porque a día de hoy tenemos nueve jugadores y en nada arranca la pretemporada», destacó el técnico del Palencia Cristo. Por su parte el entrenador del Becerril está un poco más tranquilo porque ya ha renovado a doce jugadores y ha fichado a Kuko. «Nuestra idea siempre fue jugar en Tercera con la base de este año. Nosotros el año pasado hicimos fichajes en Preferente pensando ya en la Tercera División. Queríamos hacer un grupo importante para que el equipo pudiese jugar los próximos cuatro o cinco años. Al fin y al cabo fichas a futbolistas como 'Sevi' y sabes que es un portero de garantías, con mucha experiencia en Tercera y que nos ha aportado mucho en Regional Preferente», señaló Edu Narganes.

En el Palencia Cristo se complica aún más la situación, puesto que el equipo de Gala aún no cuenta con portero. «Estamos buscando en el mercado en estos días. Hay varias posibilidades pero aún no se han decantado. Nos faltan varios puestos por cubrir», afirmó el entrenador del equipo capitalino que estos días se encuentra mano a mano con Chuchi Jorques en la búsqueda de nuevas incorporaciones. «Estamos en contacto continuo. Yo le doy una lista de posibles jugadores del equipo y él trabaja en ella. Está trabajando bien pero muchas veces no depende de él sino de que los jugadores quieran venir al equipo. Son jugadores que resultan atractivos para todos los equipos y a los que les cuesta decidirse entre todas las opciones de las que disponen», destacó Gala.

El Becerril es consciente de que será el club con menos presupuesto de la categoría este año, lo que se traduce en conseguir un número importante de renovaciones y hacer pocas incorporaciones, de momento solo han fichado a Kuko. «Es una ventaja porque al fin y al cabo Kuko sigue teniendo relación con todos o casi todos los jugadores del equipo y lo conoce a la perfección. Es un fichaje pero lo bueno es que no necesita un periodo de adaptación», destacó Narganes que continúa a la expectativa de otras posibles renovaciones. «Sergio seguramente cause baja debido a motivos laborales y personales. También estamos pendientes de lo que nos diga Melero. Ahora necesita un tiempo de descanso para refrescarse y descansar la cabeza. Es un jugador que psicológicamente se exige mucho y eso desgasta. La motivación de un año más en Tercera División y el regalo de jugar Copa del Rey pueden ser claves para que continúe un año más», destacó el técnico del Becerril que prácticamente ha cerrado la zaga con las renovaciones. «La zona defensiva la tenemos hecha gracias a las renovaciones de Sierra, Varo, Riki, Diego, Isma y Kike».

Asimismo, el Palencia Cristo ha hecho ya tres nuevas incorporaciones de jugadores muy jóvenes. Gatuso y Edu Gallardo procedentes del CIA de categoría juvenil, además del reciente fichaje de Juan Fraile del Atlético Tordesillas. «Estamos buscando un toque de juventud pero también experiencia. Esta claro y así se lo he dejado ver al cuerpo técnico lo que tenemos y lo que queremos. Necesitamos un portero, dos centrales como mínimo, un mediocentro ofensivo y un delantero con experiencia y ahí es donde tenemos que acertar con los fichajes y es lo que nos tiene que dar el toque de calidad para intentar hacer una buena temporada. Estamos esperando que renueve Alvarito, confiamos en que esta semana se resuelva», afirmó Gala que también destacó el seguimiento que ha tenido con Gallardo durante la última temporada. El futbolista además probó suerte con el Palencia Cristo en varios entrenamientos este último año. «Es un jugador muy interesante. Le he seguido en los encuentros con el CIA. Es uno de los mejores jugadores que hay en Palencia en sub 23» señaló Gala sobre el futbolista, que tendrá un entrenamiento diferente al comienzo de la Liga para adaptarse a la nueva competición. «Son jugadores que se tienen que adaptar. La categoría ha cambiado mucho y por muy bueno que sea el fútbol en juvenil, esta es una competición distinta con jugadores muy experimentados.

Narganes y Gala confían en que sus respectivos equipos hagan una buena temporada y desean lo mejor para el rival. «El Palencia Cristo jugará en una Liga completamente diferente a la nuestra. Nosotros optamos a 'palentinizar' el equipo. Aunque a ilusión y a ganas les vamos a igualar», destacó Narganes.

«Es lógico que el Becerril renueve a toda la plantilla después de conseguir el ascenso. Van a competir muy bien, serán muy aguerridos y si siguen con la tónica de los últimos años se salvarán sin ningún problema», señaló Gala.