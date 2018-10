A la espera del mejor Pablo Huerga Pablo Huerga, en un partido del Palencia Cristo en La Balastera. / Marta Moras El entrenador del Palencia Cristo asegura que lo que más le ha sorprendido ha sido la profesionalidad de los jugadores ÁLVARO MUÑOZ Palencia Miércoles, 31 octubre 2018, 12:00

Sin saber que ya lleva más de cien días en el banquillo del Palencia Cristo, su nuevo inquilino, Pablo Huerga, analiza lo que han deparado estos más de tres meses en su nueva casa. En este tiempo, el leonés ha experimentado la tranquilidad que otorga ganar todos los partidos de casa, pero también ha degustado el sabor amargo de no terminar de carburar fuera de La Balastera. «En casa hemos sido bastante sólidos, pero fuera hemos merecido más ante el Sporting Uxama y La Bañeza. Nos hemos quitado las salidas de Aranda, Ávila y Bembibre, que son campos complicados. A pesar de todo eso, los entrenadores vivimos de los resultados», señaló ayer Pablo Huerga.

En este centenar días, Huerga se ha encontrado cómodo en el cobijo que le ha proporcionado el Palencia Cristo, un equipo que se encuentra por encima de su anterior conjunto, La Bañeza, pero que aún sigue, a nivel presupuestario, a la cola de los clubes punteros de Tercera División. «Va todo muy rápido y no te das cuenta de todo lo que sucede. Si quieres competir contra otros equipos con mayor presupuesto, te tienes que esforzar más porque tienen más recursos. Hay que trabajar más para que no haya tanta diferencia. Todo eso obliga a que pase el tiempo rápido sin poder disfrutar de las cosas bonitas», apostilló Huerga, quien destacó la importancia que han tenido el presidente, David Nieto, y el secretario del club, Fernando Maté 'Pahíto'. «El trato ha sido genial desde el primer día, tanto con el presidente como con Pahíto. Nunca me ha faltado de nada. Estar rodeado de Rubén Gala (segundo entrenador) y Ricardo (preparador de porteros) han hecho que sea una gran adaptación. Los jugadores son muy profesionales, así que no tengo ninguna pega. Los resultados no han sido los esperados, pero se puede mejorar», continuó.

Y en estos cien días, una premisa ha tenido siempre clara el entrenador morado, que está intentando emular a su antecesor, Jonathan Prado, en busca de lograr una nueva fase de ascenso a Segunda División B. «Jonathan Prado creó un modelo de juego combinativo con una salida de balón muy rápida. Me gusta mucho ese modelo de fútbol, aunque en La Bañeza, por las dimensiones del campo, teníamos que jugar de otra forma. Me encuentro muy cómodo entrenando ese sistema todos los días. Sé que es complicado llevarlo a cabo porque competimos en Tercera y en esta categoría muchos juegan a destruir», detalló el preparador leonés, quien reconoce que seguir por la senda de su antecesor puede ser un arma de doble filo. «Es una ventaja que Prado haya iniciado este modelo el año pasado. Contando con las dimensiones de La Balastera y las características de los mediocentros que tenemos, era normal que iniciara este proyecto que a la larga le ha dado los resultados. Es lo que buscamos también este año. Pero tanto Prado como Lolo Infante alcanzaron el 'play off'. Se nota esa presión, pero competimos contra equipos con un mayor presupuesto. Tenemos que contrarrestar eso», añadió Huerga.

En Segunda B

Y todo ese trabajo que ha visto en los últimos meses Huerga considera que servirá para que el club siga creciendo, por lo que el entrenador leonés no descarta que, en un periodo corto de tiempo, los morados se desenvuelvan en una categoría mayor. «Se puede ver al Palencia Cristo compitiendo en Segunda División B en un periodo corto de tiempo. Se hacen las cosas muy bien. Hace dos o tres años, el Cristo siempre luchaba por la permanencia y ahora lleva dos 'play off' consecutivos. El nivel de los jugadores está aumentando, apostando por la juventud. Hay futbolistas que crecerán con el club», recalcó ilusionado el joven preparador, quien reconoció que lo más complicado en este tiempo es descartar cada jornada a varios jugadores. «Lo más difícil son las convocatorias. Somos 22 futbolistas más Kone, que está haciendo un buen papel con el filial. Es muy complicado hacer la rotación, pero está la presión de los tres puntos. Tengo un vestuario increíble y los futbolistas no convocados llegan el lunes con el objetivo de ponerme las cosas complicadas. Buscan sacar el máximo rendimiento. Es un vestuario muy bueno y noble. El año pasado se consiguió el 'play off' por la gestión de un equipo», continuó.

Y es que en estos cien días, Huerga se ha adaptado a la filosofía del Palencia Cristo para crecer de la mano con un club que sueña con objetivos más grandes tras dos ilusionantes temporadas pasadas. El listón está alto y Pablo Huerga luchará para hacer realidad los sueños de la afición morada. El mejor Pablo Huerga aún está por aparecer.