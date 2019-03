Un gol por la escuadra manda a La Granja a puestos de descenso (1-2)

Se agotan los minutos en El Hospital y La Granja está llamada a tener la última palabra en un duelo de los que marcan una temporada. Decimoctavo y decimosexto empatan a uno y el Bupolsa está con diez jugadores. Cuando busca una marcha más el equipo de Diego Yepes, el cuadro burgalés se lanza en inferioridad a la contra, a la conquista de la tierra prometida de poner cinco puntos con la zona de descenso. Y Juan, el medio defensivo, se planta en la corona del área para enganchar un trallazo que limpia las telarañas de la escuadra y desata un disgusto mayúsculo en el Real Sitio.

1 CD La Granja Truji, Alfonso, Pau (Juli, min. 76), Pluma, Kike, Guti (Diego, min. 90), Mario (Terleira, min. 46), Koby, Ioneal (Yuki, min. 67), Lázaro y Aguirre. 2 Beroil Bupolsa Álvaro, Pablo, Gaviño, Cristian, Juan, Jaime, Adri, David (Cosin, min. 67), Guti, Xavi y Rubén (Marti, min. 53). GOLES. 1-0 (min. 45) Koby; 1-1 (min. 70) Marti; 1-2 (min. 87) Juan

Las sacudidas del viento ilustraban el momento con el que La Granja salía al partido, en zona de descenso tras el empate el sábado de la Cebrereña. Si un duelo directo en la zona baja está marcado por la prudencia, todo se extrema cuando las invitaciones para el descenso parecen cerradas y hay tres sillas envenenadas para cinco comensales. Quizás ahora haya cuatro. No había lugar para excesos, por más que el césped de El Hospital registrase un estado envidiable para un 3 de marzo.

El Bupolsa puso mejor sus piezas sobre el césped. Sin grandes alardes, la veteranía es un activo. En un duelo sin brillo, hacer bien las pequeñas cosas es imprescindible. Los burgaleses abrieron una pequeña brecha en el costado izquierdo de su ataque gracias a un media punta habilidoso como David, siempre dispuesto a exprimir cualquier deficiencia en el rechace. No les faltaron ocasiones a los visitantes, empezando por un envío a la espalda de la defensa que Guti amortiguó en el corazón del área antes de dejarse arrebatar el esférico por Truji.

Los burgaleses fueron ganando metros con el paso de los minutos, prueba de ello eran las canas de la experiencia de su lateral derecho, Pablo, campando con demasiada frecuencia en el balcón del área granjeña. Fue David quien tuvo en su mano cambiar el guión del encuentro con un mano a mano que salvó excelso Truji, manteniendo la figura y levantando el brazo. Así es como el portero se redimió de un saque de puerta enviado raso directamente a la banda. Tendría otra David en un centro pasado que embolsó antes de probar al meta por abajo.

A La Granja, más anárquica pero también más capaz, le interesaba que el partido se decidiera más por aciertos que por errores. Con Guti enhebrando por detrás, fue Koby el que más se atrevió, toda una molestia para el flanco izquierdo de la zaga del Bupolsa. Suya fue la primera alegría. Eso sí, momentánea. Recortó a un rival en la esquina del área y sirvió un envío por raso para que Ionel remachase a bocajarro en fuera de juego. Eso entendió el línea, que no fue especialmente raudo a la hora de levantar la bandera.

Fue en el momento más delicado, con el Bupolsa abalanzado, cuando el gol sonrió a los locales. Lo gestó Dani Lázaro con una gran acción individual que desbordó a la defensa burgalesa. El delantero ganó la línea de fondo con la pelota cosida a los pies y cedió a Koby el pase de la muerte. La estirada desesperada de la última guarnición visitante no evitó el octavo gol local en El Hospital esta temporada.

No hacía falta explicarles a los de Yepes el valor preciado de su ventaja provisional, pero el reloj jugó en su contra. Dani Lázaro pudo cerrar la contienda, pero no hubo suerte. Alfonso Berrocal firmó la jugada individual más brillante de la tarde, manteniendo el balón de espaldas para quitarse dos rivales con el giro y hacer otro recorte más en la frontal antes de perder el balón. Le faltó aliento para rematar a La Granja, que puso el modo ahorro emocional y quitó a su 9, Ionel, para aprovechar la velocidad de Yuki con espacios. No hubo tiempo: dos minutos después, empató el Bupolsa en una mala transición local que Marti, solo en el punto de penalti, castigó con un cabezazo picado que Truji solo pudo acompañar a la red.

Reaccionó bien La Granja, con una falta colgada al larguero de Koby, que poco después culebreó cerca del área antes de pegar un tiro demasiado alto. Fue el ramalazo de orgullo que no cambió el escenario. El Bupolsa iba a más con un veterano como Adri moviendo las manijas del centro del campo y la frescura de Marti, que recogió el testigo de David. Así las cosas, la segunda amarilla a Adri por un presunto pisotón con los tacos a Kike fue un respiro para los segovianos. Y el medio se marchó lamentando la decisión: «¿Tú te crees que te puedes cargar un partido así? Que la gente se está dejando la vida». Instantes después, su vestuario celebraba un triunfo con aroma a salvación.