Un equipo muy del gusto de su entrenador Gómez, en un momento del partido frente al Mirandés B. / Antonio Tanarro Manu González resalta el buen partido de su equipo y asegura que frente al Mirandés B «se ha visto la imagen que yo quiero» FERNANDO ARCONADA Segovia Lunes, 2 septiembre 2019, 18:42

Nada mejor que una alegría para olvidar un disgustillo, aunque sea a las primeras de cambio. De la derrota en Zamora, a la satisfacción de la victoria en el partido ante el Mirandés B, con goles (los dos de Dani Abad y el de Asier Arranz), buen juego... «Los que estuvisteis en Zamora y visteis el partido, el resultado es engañoso; no digo que injusto, porque al final un equipo que te hace tres goles merece ganar, pero tuvimos ocasiones más que de sobra para haber marcado uno o dos goles, y luego lástima esos errores que nos han vuelto a penalizar y nos han dejado la segunda parte un poquito de dudas, pero al final vamos a jugar con esta idea, a morir con esta idea, creo que es la mejor para la Segoviana, para los jugadores y en la primera parte se ha visto un partidazo por nuestra parte, creo que hemos llegado por las dos bandas, por fuera, por dentro, en profundidad, en combinación... Hemos hecho dos goles pero podíamos haber hecho cuatro o cinco fácil y es cierto que en la segunda parte, con el 3-0, con los cambios y que ellos también han dado un pasito al frente en la segunda mitad, a nosotros el gol en contra nos ha sentado mal porque nos han vuelto un poco esas dudas de Zamora en la salida de balón... Pero hay que quedarse con lo positivo, de lo negativo simplemente corregir errores. Se ha visto la imagen que quiero yo del equipo y que al aficionado le gusta ver aquí», comentó tras el partido el técnico Manu González.

El CD La Granja lamenta no haber marcado el 0-2 Pese a adelantarse en el marcador en los compases iniciales del partido, el CD La Granja no pudo sumar ningún punto en el estadio Helmántico, una derrota que deja a su equipo con un punto a la espera de un intenso mes de septiembre. Su técnico, Carlos Fonseca, aseguró a la conclusión del encuentro que «marcamos pronto, y luego tuvimos la segunda ocasión también, que nos podía haber dado algo de ventaja. Luego ellos aprovecharon un par de desajustes nuestros con un gol a la espalda y al final nos fuimos al descanso 1-1, pero para mí el partido estaba un poco en tablas», comentó. En la segunda mitad llegó el segundo gol salmantino y su equipo buscó la reacción. «Tratamos de salir un poquito, ponernos en defensa de tres, y viene la jugada del penalti que no nos pita. Parece que el árbitro no ha visto lo mismo que el resto de la gente», valoró. No dispuso el CD La Granja de esa opción de marcar desde once metros, y «en un desajuste grande llegó el 3-1», añadió. La clave, por lo tanto, estuvo para el técnico del conjunto segovianos en el disparo al larguero en el minuto quince. «En el momento que vas 0-1 el partido sigue vivo, y con 0-2 el partido puede seguir vivo, pero ya tienes la ventaja de que al equipo le puede dar un poco de aire, saber que tiene ese colchón. Siempre está viviendo en ese filo que si te meten ellos estás otra vez en tablas», reconocía Fonseca. Con respecto a las bajas con las que su equipo se presentó en el estadio Helmántico, el técnico indicó que «al final tenemos bastantes piedras en el camino. Esperamos jugadores para refrescar, porque al final el banquillo lo tenemos un poco condicionado y quizás no tengamos el número de jugadores o las posiciones ideales para poder cambiar un partido», dijo.

El entrenador del conjunto gimnástico se refirió también a las molestias de Álex Conde, «con problemas en el tobillo durante el calentamiento, el tobillo bueno, no el que se lesionó al final de la pasada temporada, parecía que podía jugar, en la primera parte ha estado un poco renqueante, le hemos preguntado y con el resultado a favor no hemos querido arriesgar. No creo que sea grave y creo que la semana que viene estará a disposición del equipo y lo único hemos intentado reservarle. En principio no parece nada preocupante, veremos la evolución estos días. Por lo menos me tranquiliza que sea el otro tobillo, no el que se lesionó al final de la pasada temporada».

También confesó que tuvo «cero dudas» con Dani Abad. «Ha hecho una pretemporada formidable y se ha ganado un puesto en el equipo. El otro día en Zamora no tuvo suerte, no tuvo su mejor partido, pero es un jugador joven, necesita minutos y si su actitud es la que está demostrando hasta ahora, de mí va a tener toda la confianza del mundo».

Tres equipos (Santa Marta, Atlético Astorga y Salamanca UDS B) han ganado los dos partidos de Liga. «De los equipos de abajo creo que no habrá ninguno que se vaya a quedar descolgado, como pasó la temporada pasada, que hubo una salvación muy barata. Creo que este año va a estar mucho más cara y por arriba, todo igual de caro; creo que habrá menos puntos para el que quede campeón. Hay equipos que han apostado un poco más y tienen muy buenos equipos, como el Santa Marta. No me sorprendió su resultado y el Burgos Promesas ha hecho un equipo para entrar en 'play off'; ese campo es muy difícil y es un equipo que va estar arriba, seguro. Este año habrá que prepararse para este tipo de sorpresas; aquí ya sé que cuando viene un equipo a La Albuera se piensa que el equipo va a ganar tres, cuatro a cero todos los domingos, pero es muy difícil. Espero que la afición y los medios se den cuenta que es muy difícil ganar, que no es una tarea fácil y que nos podemos llevar una sorpresa el día que no estemos bien o no respetemos al rival, que es algo que siempre recalco a mis jugadores».

Otro nombre fue el de Asier Arranz. «Es el jugador que mejor entiende el juego y creo que un jugador de esas características tiene que estar en mucho contacto con el balón, teniéndole por dentro ganamos en mucha fluidez en el juego, visión, último pase, llegada, el gol...», valoró el técnico.