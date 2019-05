Un equipo fiable como local Manu González da instrucciones a sus jugadores durante un partido en La Albuera. / Antonio de Torre Manu González, técnico de la Segoviana, destaca la importancia de ganar el domingo y quedar segundo para los cruces del 'play off' de ascenso a Segunda B FERNANDO ARCONADA Segovia Lunes, 13 mayo 2019, 22:35

Segundo en la clasificación a una jornada para el final del campeonato, con la mirada ya puesta en el 'play off' de ascenso (habrá que ver si como segundo o como tercero), con goles (le hizo cinco al Atlético Bembibre, dos de ellos de Dani Arribas, con ese alma de delantero en una temporada un tanto difícil para él), con buen ambiente... Sí, el aroma de La Albuera en este mes de mayo (además del de las flores) es de fase de ascenso (una más) a la Segunda División B para la Gimnástica Segoviana.

El técnico Manu González reconoció tras este último partido que su equipo no había entrado bien al encuentro. «El gol de ellos creo que ha sido merecido; creo que han sido mejores en esa primera parte, no sé si media hora, puede que algo menos, en la que han sido superiores, han merecido el gol. Y en el descanso se lo he dicho a mis jugadores, que al final nos ha faltado intensidad. Es complicado meterse y concentrarse en un partido tan importante sabiendo lo que se juega en otros campos, sabiendo que ya eres tercero, que es muy difícil que los equipos de arriba pinchen... pero hay que creer , las cosas suceden y el fútbol es maravilloso porque suceden cosas que no te esperas. Hemos regalado esos 20 o 25 minutos que sé que no lo vamos a volver a hacer, pero era complicado. Todo te va complicando un poquito, pero creo que el equipo se ha rehecho bien, en la segunda parte sobre todo ha mostrado su mejor versión y tuvimos ocasiones de sobra para empatar y en la segunda parte, con el ritmo que hemos metido, ellos han bajado físicamente, se ha visto una segunda parte con mucho más dominio, con más espacios, el 5-1 es justo, viene bien sobre todo para subir la moral de la tropa y para saber que en casa somos un equipo muy fuerte en nuestro campo, llevamos 50 puntos en casa», destacó Manu González.

Eso demuestra que la Segoviana es un equipo bastante fiable como local. Concede muy poco atrás y genera mucho arriba. Y lo bueno que tiene un 'play off' de ascenso es que un partido se juega en casa y el otro en casa. «Yo estoy muy contento de todo lo que generamos en La Albuera, de que cada vez se respira más ambiente de fútbol y hay que seguir así. Y cuando toque estar a tope, porque el siguiente partido que juguemos en casa será de 'play off'», valoró el entrenador.

El técnico del conjunto gimnástico confesó que no tenía ni idea del resultado de la Arandina. «Los jugadores, no sé; yo no tenía ni idea. La primera noticia la tuve por megafonía durante un momento del partido que estaba parado; la primera y única noticia que he tenido. Intento que no se sepa nada; todo lo que se escuche de fuera te puede sacar del partido y el objetivo que tenemos nosotros es lo que sucede en el terreno de juego durante los 90 minutos y no me gusta porque al final estás pensando en otras cosas y es muy importante lo que tenemos entre manos como para fijarnos en otros equipos», dijo.

Mejor que tercero es ser segundo y obviamente mejor que segundo, ser primero. Aún así, Manu González está contento y satisfecho. «De momento hemos conseguido la segunda posición y esperamos hacer un buen partido en Palencia y aspirar a esa segunda plaza. Por el sistema de 'play off' es mejor quedar segundo, claro que sí, en los cruces te aseguras jugar en casa, que te toque un cuarto, incluso para la segunda roda puede ser beneficiosa... Pero la Liga no ha acabado y todavía pueden pasar muchas cosas;tendremos que seguir apretando hasta el final», añadió González.

Puede que para este último partido de Liga haya algún cambio en el once que presente el equipo gimnástico, aunque en este último partido frente al Atlético Bembibre hubo muchos cambios y casi todos fueron circunstanciales y no rotaciones propiamente dichas. «Aquí todos están entrando y saliendo mucho y lo están haciendo muy bien, al cien por cien. Estoy muy contento con la plantilla que tengo y el domingo, haya rotaciones o no, los once que salgan van a dar la cara y van a a intentar ganar el partido; no tengo duda».