El entrenador del Palencia Cristo faltó al entrenamiento del lunes porque era «voluntario»

Palencia Viernes, 5 abril 2019, 12:51

La polémica ha salpicado esta semana al Palencia Cristo. Su técnico, Julio César, se ausentó del entrenamiento el pasado lunes «alegando que no era obligatorio, sin avisar previamente a la directiva», según afirmó el presidente de la entidad, David Nieto, quien conoció la noticia a través del preparador físico Javier Lurueña. «Me enteré que Julio César se había marchado a Madrid por asuntos personales. Lo único que no me ha gustado es que se fuese sin avisar a nadie. El presidente de un equipo tiene que saber cuando un trabajador falta a su puesto», señaló.

Precisamente Nieto pudo contactar con el brasileño a través de su representante Puskas. «Me dijo que había dejado preparado el entrenamiento y que la sesión del lunes era voluntaria», destacó asombrado Nieto, que se reunió esta semana con el entrenador para firmar la pipa de la paz. «Nos ha contado su versión y nos ha pedido disculpas. Reconoce que ha cometido una falta y está avergonzado. Se le olvidó poner en el cuadrante que el entrenamiento era voluntario (según la planificación del club el entrenamiento voluntario será mañana). Nunca ha querido faltar al respeto ni al club, ni al presidente», aclaró Nieto.

Asimismo y centrándose en el resto de la temporada, Nieto cree que lo ocurrido no influirá en lo deportivo para lo que queda de liga. «Lo ha hecho inconscientemente. Está al pie del cañón en los entrenamientos y ahora se encuentra asombrado por la repercusión mediática que ha tomado el asunto», destacó el presidente, quien apuntó que «es muy complicado clasificarse para jugar el 'play off'. Tienen que fallar tres equipos, aunque matemáticamente aún tenemos posibilidades. Si no lo conseguimos tendremos más tiempo para planificar la próxima temporada», concluyó Nieto.