Empate en plena granizada para CD La Granja y Bembibre (1-1)

Un resultado «injusto»

El entrenador de La Granja, José Luis Segovia, manifestó tras el encuentro: «Yo creo que por lo visto en el segundo tiempo no es un resultado justo. Si metemos la de Cristian y la de Choflas yo creo que se acaba el partido. Ellos en el primer tiempo sabíamos que iban a ser físicamente muy fuertes, que teníamos que aguantar, hemos hecho muy bien defensivamente en el primer tiempo. En el segundo hemos cambiado el chip y hemos salido a atacar, estaba todo previsto. Cambia el partido si entra la de Cristian y un par de ellas de Choflas. Hay que estar contento con los chavales».

Segovia continuó diciendo: «El cómputo de cuatro puntos de estos dos partidos creo que es bueno, a ver qué hace el resto de equipos y quizás nos sirva para ascender algún puesto. Los tres hombres que tienen arriba son buenos futbolistas, sabemos que crean mucho peligro pero les hemos controlado bien. Tenemos un fallo en banda derecha en el gol, nos penaliza y nosotros tenemos dos muy claras y no llega».

El segundo entrenador del Atlético Bembibre, Esteban Fernández, -su primer entrenador 'Ministro' no asistió al encuentro por el fallecimiento de su madre- manifestó tras el mismo: «Creo que hemos hecho un buen primer tiempo, como lo habíamos preparado, nos faltó el acierto de gol, un poco más de calma para tener ese acierto, no sé si era fuera de juego el que nos anuló el árbitro. En el segundo tiempo no entramos bien, tuvimos 20 minutos de desconcierto y ellos aprovecharon para meter el gol, el penalti. Es cierto que me quedo con la reacción del equipo, cuando más difícil lo teníamos conseguimos el empate e incluso lo justo hubiera sido que legara el segundo gol con las ocasiones que tuvimos al final del partido. El equipo está bien físicamente, tenían muchas ganas de dedicarle la victoria al entrenador que perdió a su madre ayer y yo creo que eso ha hecho que los chavales hayan hecho un gran esfuerzo».