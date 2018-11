Ejercicio de riesgo controlado entre Segoviana y Zamora (1-1)

«A lo mejor hay que dejar libre a Dani Arribas y tengo que estar más callado»

El entrenador de la Segoviana, Manu González, dio por bueno el punto. «Han entrado mucho mejor que nosotros, seguimos pecando de entrar fríos al encuentro. La nota positiva es que lejos de salirnos del partido, hemos intentado con más corazón que fútbol empatar». Valoró una mejor puesta en escena tras el descanso. «Ellos han tenido ese rigor táctico durante todo el encuentro, no conceden apenas ocasiones y nos ha costado entrar por dentro y por fuera. Hacían muy bien la presión. No hemos generado ocasiones para ganar, apenas hemos tirado a los tres palos. El empate es justo».

González asumió su expulsión por protestar. «Yo estaba viendo que teníamos una tarjeta amarilla de Quino por hablar, que ellos han hecho muchas faltas reiterativas y no me estaba gustando como estaba dirigiendo el árbitro. Aprenderé e intentaré estar más callado la próxima vez». También ahondó con cierta ironía sobre el papel de Arribas en la banda. «El problema de Dani es que tiene un entrenador muy pesado y le pide cosas a las que no está acostumbrado. A lo mejor es un jugador tan diferente, hay que dejarle libre y la culpa es mía, tengo que estar más callado».

El entrenador del Zamora, Luis David Movilla, habló de «dos equipos muy potentes» y de la incidencia del viento. «En los primeros 20 minutos hemos podido matar el partido. Son hipótesis, luego hay que meterlas. Hemos neutralizado bien el juego ofensivo y el ataque posicional con el que someten al adversario. He visto un partido noble en el que los dos equipos han ido al límite. Hemos venido aquí con la intención de ganar y la mayor decepción que siento, más que los puntos, es no haber podido brindar una victoria a las 300 personas. Teníamos la responsabilidad de que se fueran de Segovia orgullosos».