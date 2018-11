Doyague, del ruedo al banquillo del Palencia Cristo B Carlos Doyague, ayer en un banquillo de los campos de fútbol Isla Dos Aguas. / Marta Moras El también empresario palentino asegura que se pone más nervioso en un final igualado de un encuentro que delante de un toro ÁLVARO MUÑOZ Palencia Miércoles, 14 noviembre 2018, 12:18

Carlos Doyague es de esas personas que se implica con sus aficiones y su trabajo. Lo experimentó durante su época de torero y lo lleva a la práctica ahora en su faceta de empresario y de entrenador, donde se empieza a hacer un nombre en la provincia de Palencia. Han pasado cerca de cinco años desde que este joven palentino colgase el capote para centrarse en otros aspectos de su vida, como su empresa de productos cárnicos y su establecimiento de 'delicatessen' en Valladolid.

Pero con el mundo del toreo aparcado, otra afición floreció con el paso de los años, aunque realmente siempre existió desde pequeño, el fútbol. El balón y el capote convivieron durante un tiempo y una vez alejado del ruedo, Doyague ha vuelto a apostar por el deporte rey, pero, en esta ocasión desde el banquillo del filial del Palencia Cristo, donde lidera como entrenador la Liga Provincial. «El fútbol y el toreo siempre han sido dos de mis pasiones. Desde niño siempre he jugado al fútbol, pero cuando entras a formar parte de un sector profesional como el toreo todo cambia. El fútbol es muy lesivo y dejé de jugar, aunque siempre ha estado presente con mis amigos, el torneo Diputación, el fútbol sala... Por aquel entonces no me podía permitir, que, las pocas oportunidades que uno tiene en ese mundo, desaprovecharlas por una lesión», afirma el palentino, quien reconoce que se pone más nervioso en un final igualado de un encuentro, que cuando entraba a matar. «Delante del toro, depende de ti y en un partido hay muchos factores externos. Seguro que mi cuadrilla y mi familia lo pasaba peor que yo. De hecho cuando veo a mis amigos en un ruedo, lo paso mal. Aunque evidentemente el riesgo delante de un toro es mucho mayor que en un partido de fútbol», prosigue.

Esos hechos contrastan con los vividos en el último encuentro, el disputado el pasado fin de semana contra el Frómista de Chema Torres, el último presidente del Club de Fútbol Palencia. «El final del otro día fue de infarto. Se ponen por delante, fallamos un penalti, empatamos y nos pusimos por delante. Esos últimos minutos los pasé fatal. Puedes corregir una posición, pero el reloj no lo puedes avanzar. Hay muchos factores cuando hay 22 personas en un terreno de juego. Uno puede preparar durante la semana el partido y llegar el día concreto y que cambien muchos aspectos. Incluso sabiendo cómo iba a jugar el Frómista, hay muchos condicionantes y el factor suerte siempre está presente», apostilla el exmatador, quien empezó en los banquillos hace cuatros años con el infantil del Villamuriel. «Una vez que dejé el toreo, retomé el fútbol, pero como ocio. Más tarde surgió la opción de sentarme en un banquillo. Empecé con los infantiles del Villamuriel y enseguida me entró el gusanillo de entrenar, conocer la táctica, el porqué de las cosas... Me enganché muchísimo y empecé con los cadetes. Este año me surgió la oportunidad de coger las riendas del filial del Palencia Cristo», continúa.

Futuro

Y en el mundo del fútbol, Doyague no se establece ninguna meta. Por el momento disfruta de los éxitos que está saboreando con el filial morado, aunque en un futuro nunca se sabe. «Profesionalmente vivo de mi empresa. Ahora me estoy formando en el fútbol, sacando los diferentes niveles de entrenador (uno de sus profesores es el técnico del primer equipo, Pablo Huerga). Voy adquiriendo práctica en estos años y en el futuro nunca se sabe. Ahora disfruto muchísimo, pero me quita mucho tiempo, porque soy muy estricto y metódico. Me ocupa gran parte del día, pero desconecto del trabajo», sentencia un técnico al que la presión de los banquillos no le ha inquietado de momento. «No noto la presión de estar en la estructura deportiva del mejor equipo palentino. He pasado mucha presión en mi vida y todo eso juega a mi favor. En mi primer partido, la directiva me preguntaba si tenía nervios. Solo tenía la incertidumbre al ser un equipo nuevo. Llegará el día que nos juguemos algo grande y llegará ese nerviosismo. Desde pequeño es una cosa que he controlado», apostilla.

Un fiel admirador del fútbol de Pablo Huerga Carlos Doyague, amante del fútbol desde pequeño, ha encontrado esta temporada un aliado más en el Palencia Cristo. Se trata del entrenador del primer equipo, Pablo Huerga, demostrando que el palentino y leonés son dos verdaderos 'frikis' del deporte rey. En estos meses que han defendido el mismo escudo, aunque en diferentes categorías, Doyague y Huerga han entablado amistad y han comentado muchos aspectos del día a día de un vestuario. «Me une una gran relación con Huerga. Hablamos de mucha técnica y me ayuda en muchos aspectos», afirmó ayer el joven preparador palentino. Esa amistad traspasa también la línea de la docencia, pues el técnico leonés es uno de sus profesores para sacarse el carné de entrenador de fútbol en Palencia. Y es que Huerga y Doyague son uno de los ejemplos que corren actualmente en los banquillos de los equipos. Jóvenes con nuevos conceptos que ponen al servicio de unos jugadores que, en muchas ocasiones, tienen más primaveras que el técnico. Huerga, Litos, Doyaque, Narganes... ponen en evidencia que la juventud no tiene que ser determinante para llevar las riendas de un grupo de jugadores.

Pero antes de que su equipo y el propio Doyague sienta el nerviosismo que genera el fútbol en jugadores, técnicos y aficionados, el joven preparador palentino disfruta del día a día y de una idea que le cautivó desde el primer momento. «Me gustó el proyecto del Palencia Cristo, porque ofrece muchas facilidades. Nuestra idea era hacer un grupo sub 23 para que alguno jugara en el primer equipo, pero este tiene un nivel asombroso. Seguramente otros años, muchos de estos jugadores tendrían su oportunidad», destaca el extorero, empresario y técnico palentino, que ha apostado por el fútbol y el Palencia Cristo para seguir aprendiendo en el mundo del deporte.