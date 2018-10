Domingo: «Sabemos que La Granja va a salir a moder desde el inicio» Domingo, rodeado por jugadores del Real Ávila, en La Albuera. / Antonio Tanarro FÚTBOL El centrocampista gimnástico encara su primer derbi con la camiseta de la Segoviana y pide igualar la intesidad de su e L. J. G. Segovia Jueves, 11 octubre 2018, 22:29

Domingo saboreaba ayer los prolegómenos de su primer derbi con la Segoviana, mañana a las 17:00 horas en el campo de El Hospital. «Ya he hablado con compañeros, bromeando, pero ya les he dicho que en el campo nada de amigos. Después, lo que quieran». Jugador del CD La Granja hasta el verano de 2015, ha charlado estos días con Mario y Pluma, los dos grandes estandartes del club del Real Sitio, con quienes mantiene muy buena relación. «Pluma si puede estará hasta los 45», bromeó. El centrocampista recuerda un 7-1 que encajó en La Albuera con La Granja y una victoria de los granjeños como locales en El Hospital por 2-0. Y tiene ganas. «Tampoco he tenido muchos derbis, por lesión, sanción, o porque el entrenador no me ha puesto».

Domingo describe de una rivalidad que se vive «muy intensa», pero a la vez relativiza. «Es un partido más, pero ellos lo necesitan todavía más. Nosotros queremos los tres puntos porque no queremos movernos de ahí arriba, pero ellos todavía no han ganado». El medio gimnástico asume la intensidad de sus excompañeros y dio importancia a tomar la delantera en el marcador como argumento para aplazar los ánimos del conjunto local. «Ellos no dan un balón por perdido, nosotros tenemos que hacer algo parecido y disputar todas las segundas jugadas porque es un campo donde nos van a pegar, en el buen sentido de la palabra», sonrió.

Como protagonista de la rivalidad desde ambas orillas, Domingo definió la rivalidad. «La granja, en teoría, es un equipo inferior y cuando viene un equipo luchando por ascender, todo el mundo se motiva. Ha habido jugadores que han venido aquí antes y luego se han ido allí y sabemos cómo van a ir, que desde el primer minuto van a salir a morder y que nos tienen muchas ganas». El centrocampista agradeció haber superado los problemas físicos de la temporada anterior. «Con poco, voy a estar mejor que el año pasado. No hay molestias, el pubis parece que está recuperado y a competir con todos para ganarme el puesto».

Por su parte, el técnico de la Segoviana, Manu González, habló de una semana «diferente» con el parón por la participación de la selección de Castilla y León en la Copa de las Regiones. «Los jugadores han podido descansar y estar unos días sin pensar en el fútbol y volver con las pilas cargadas, la mente limpia y con muchas ganas de trabajar para este partido». El entrenador se mostró satisfecho con el estado físico de Charly, Javi Marcos, Adrián y Facundo tras su participación en Ucrania. «Vinieron todos en perfectas condiciones». Adrián es duda por un golpe ya con la Segoviana.