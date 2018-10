Doce niños se quedan sin ficha para jugar en un equipo infantil de la Segoviana Imagen de un anterior partido de la categoría infantil. / El Norte El club gimnástico, que sabía que estaba fuera de plazo para su inscripción, confiaba en que saliera adelante EL NORTE Segovia Viernes, 5 octubre 2018, 23:20

«Los niños no tienen que pagar las guerras de los mayores». Es una de las frases de la madre de uno de los niños de un equipo infantil de la Segoviana que se han quedado sin tener ficha esta temporada por culpa de una cuestión burocrática o bien por otras razones que van más allá de las deportivas. Sea como fuese, es duro tener que explicar a un niño que no puede competir. Y que se entienda, más complicado todavía. Posiblemente todos tengan su parte de razón (cada uno mira por sus intereses) y su parte de culpa. «No tratamos de buscar culpables, simplemente dejar constancia de lo que ha supuesto. El fútbol tiene que ser un deporte tan noble como el que más y tengo claro que hay que empezar cuidando a los niños, facilitándoles el acceso al deporte», comentó esta madre.

Por eso ha enviado un escrito al Ayuntamiento (una iniciativa que ya cuenta con un buen número de firmas de otros padres que se adhieren a esta petición) «para que interceda por nosotros y dé traslado de nuestro sentir a la federación que corresponda y proceder en consecuencia defendiendo los derechos e ilusiones de estos niños. Y que no quede en la solución de buscar otro deporte. Entiendo que hay unas normas que cumplir, pero que no sirvan para poner zancadillas. La ley está para cumplirla, pero también para beneficiar y no perjudicar a nadie y no hay nada mejor que ver a los niños jugando. Por algo es fútbol base», comentó.

Para entender todas las posturas, hay que remontarse al mes de junio, un mes en el que los clubes, tras una estimación aproximada, apuntan a los diferentes equipos que van a competir durante la temporada. La Segoviana hizo entonces una estimación y pensó que con tres equipos infantiles (unos 50-60 niños) era suficiente. Hasta ahí, todo normal.

Pero la situación da un giro en agosto. Ante la elevada respuesta , la Segoviana se da cuenta de que tiene para sacar un equipo más en esta categoría y plantea esta opción a la Delegación provincial. En principio, no hubo ningún problema. Podía incluso venir bien, al ser equipos impares en la competición. El 4 de septiembre dejaron constancia registrada de esta petición. «No nos pusieron ninguna pega; es más, nos ayudaron en todo y nos quedamos tranquilos», apunta Roberto Álvarez, coordinador del fútbol base del conjunto gimnástico.

Todo cambio días después. Aparecieron los problemas y al final, la negativa. El argumento, que estaban fuera de plazo, «algo que ya sabíamos y lo dejamos claro desde el principio. Ya éramos conscientes de esta circunstancia, pero si nos lo hubieran dicho el primer día, lo hubiéramos arreglado de otra manera»., añadió Álvarez.

Poco después, a la Segoviana le llegó otra explicación. Uno de los equipos que había protestado ante esta medida era el Quintanar. «Nosotros hemos cumplido con todo; no hemos tenido que intervenir ni en la Federación ni en ningún lado y no tenemos nada que decir. Entiendo que la Federación sabe lo que tiene que hacer. Si uno incumple las normas, se tendrá que atener a las consecuencias. Y creo que nosotros somos víctimas del que ha incumplido las normas. No somos culpables de nada», comentó en el programa de deportes de Onda Cero Segovia el presidente del Quintanar, Alberto Barrera.

Finalmente no ha sido posible, y la Segoviana ha intentado reubicar a los jugadores. Algunos se han ido (ocho); otros están sin ficha (cuatro y suman 12) y a algunos ha habido que ponerles en otros equipos. «Creo que al final hemos salido todos perjudicados», comentó al respecto Roberto Álvarez.