Diez partidos al técnico del CD La Granja Diego Yepes, en el vestuario del CD La Granja en una imagen de archivo. / El Norte Competición castiga a Diego Yepes por dar instrucciones desde la grada a sus jugadores estando sancionado. El club ya ha presentado recurso FERNANDO ARCONADA Segovia Viernes, 8 marzo 2019, 14:18

Sospresa, incredulidad, asombro, extrañeza... esas fueron las primeras sensaciones al conocer que el técnico del CD La Granja, Diego Yepes, había sido sancionado por la jueza de competición de la Real Federación Española de Fútbol con diez partidos. Y esas impresiones han ido dejado paso a otras más molestas porque el conjunto granjeño se queda en principio sin su técnico en diez de los once partidos que quedan para el final del campeonato, con la salvación en juego.

Rápidamente y tras seguir todos los pasos oportunos tras conocer la sanción, el club granjeño ha presentado recurso. «Vaya sangría. Entendemos que es desproporcionada a todas luces y no tiene ningún sentido. Entendemos y reconocemos nuestra equivocación, es algo que no se puede hacer, pero no puede ser que por una cosa así te caigan diez partidos; uno, dos, es posible, pero diez...No se ha dirigido al árbitro en ningún momento», comentó el presidente del club, Pablo Alejandro.

¿Y cuál ha sido el motivo? Pues el dar instrucciones a sus jugadores desde la grada durante el partido del pasado domingo frente al Bupolsa estando sancionado. En un principio, Yepes estaba en la puerta del almacén y tras ser avisado por el delegado a instancias del árbitro de que no podía esta ahí, se situó en las escaleras de la grada. Al finalizar el partido, en un anexo, el colegiado lo reflejó en el acta.

Y aquí entra en juego el artículo 55 del código disciplinario, el de la suspensión por tiempo determinado. La suspensión por tiempo determinado implicará la prohibición de alinearse, acceder al terreno de juego, al banquillo y a la zona de vestuarios y en caso de los técnicos además de las prohibiciones antedichas, la de situarse en las inmediaciones del banquillo y la de dar instrucciones de cualquier índole y por cualquier medio a los que participen en el encuentro. Los técnicos que incurran en cualquiera de las prohibiciones antedichas, serán sancionados de acuerdo con lo previsto en el artículo 104 del presente Código Disciplinario, que recoge que el autor responsable de esta clase de hechos, será sancionado con suspensión de cuatro a veinte partidos o de uno a seis meses. En el caso de Diego Yepes, han sido diez, además de una multa económica.

Yepes también considera la sanción «desproporcionada y sin medir las consecuencias. No lo entiendo porque no me he dirigido a los árbitros, no he insultado a nadie, no he agredido a nadie... Y al final equiparas esta sanción a otras más graves que se han dado en el fútbol, simplemente en una situación un tanto desesperada, con lo que nos jugamos, decidí actuar para que no se me cayese el equipo. Sé que me la jugué, pero tampoco me voy a quedar en casa ni de brazos cruzados».

Ahora solo queda esperar que el recurso prospere. «No soy juez y tengo el máximo respeto, pero creo que algo así está fuera de la lógica». Agradeció las numerosas muestras de apoyo que ha recibido «y ahora solo falta mantener la tranquilidad, la sensatez, y esperar acontecimientos», añadió.