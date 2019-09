«Después de un año sin sumar, ya tenía ganas de un partido así» Dani Abad celebra uno de los goles al Mirandés B en La Albuera. / J. Martín Dani Abad, uno de los destacados de la Segoviana con sus dos goles al Mirandés B, afronta la temporada con más ilusión y motivación FERNANDO ARCONADA Segovia Miércoles, 4 septiembre 2019, 21:37

Con sus dos goles al Mirandés B acaparó los titulares de los medios de comunicación, fue el protagonista en las fotografías del partido, en la rueda de prensa, en los comentarios... Muchos mensajes en su teléfono móvil de felicitaciones. Dani Abad fue uno de los nombres propios del choque. De ahí que se llevara la merecida ovación de su afición cuando fue sustituido.

Tiene 21 años y todo un futuro por delante de una generación que viene pisando con fuerza. Su posición es la de extremo. «Siempre he preferido desde pequeño, desde que pasé al fútbol 11, jugar en el extremo. A veces también he jugado de delantero, aunque me gustaba menos. También cumplía, pero la verdad es que siempre me ha gustado jugar en un costado. La mayoría de las veces he jugado por la izquierda pero en este principio parece que Manu (el técnico) me ha probado en la derecha y parece que ahí se ha quedado la cosa, bastante bien y bastante contento», opinó.

Los que ya le conocen desde que dio sus primeros pasos (empezó a jugar en La granja cuando era alevín, con 10 años, y se vino a la Segoviana en infantil), posiblemente no haya sido una sorpresa. Ha marcado goles en todas las categorías, cumplimentando su formación como jugador gimnástico.

Dicen los técnicos que tiene desborde, buen golpeo de balón, se asocia en corto con criterio e incluso es capaz de definir las ocasiones que tiene, como también lo demostró durante su etapa en el Unami, en la que consiguió 21 goles. «Fue un año muy bueno», recuerda con cariño. Y es que generalmente, desde que juega al fútbol, ha marcado un buen número de goles, a excepción de la temporada pasada, «la peor, sin duda», valoró.

Y ya tenía ganas el jugador de que le saliera un partido así, «sobre todo después de un año prácticamente sin sumar. Que saliera así es para estar contento por la victoria del equipo y por los goles, claro». Nada más terminar el partido, el primer pensamiento fue para sus padres. «cuando llegas a casa, como pasó por el ejemplo el año pasado, en el que no juegas, y saben que es duro, siempre han tenido palabras de ánimo y te dicen que no desesperes, que algún día llegará la oportunidad, que no dejes de trabajar... Son los que están ahí y siempre tienen esas palabras de ánimo».

Fueron momentos delicados, duros. Lo sabe y no lo oculta. «No salieron las cosas como esperaba y puede que afrontes la temporada con algo menos de ilusión, menos motivación... Tienes menos ganas y no disfrutas tanto de lo que haces», valoró. ¿Y qué es entonces lo que ha cambiado? «Creo que este año está el plus de la pretemporada; creo que he hecho una buena pretemporada y eso te da esas ganas de seguir motivado, sobre todo con muchísima más ilusión que el año pasado. Básicamente es eso», dijo.

Con dos jornadas de Liga disputadas (la derrota en Zamora y la victoria frente al Mirandés B), es pronto para sacar conclusiones. «No cabe duda de que queda muchísima Liga por delante y este año parece que hay más equipos que quieren sumarse a la pelea por el título, como por ejemplo el Burgos Promesas, que está ahí bastante fuerte; incluso también me lo parece el Santa Marta, pero aún así creo que el equipo está bien. Es pronto, está claro, por eso habrá que ir partido a partido y a seguir sumando cada fin de semana», manifestó el joven jugador.

El objetivo de la Segoviana para esta temporada está claro desde el principio. Volver a intentar el ascenso a Segunda División B. «Está claro, la 'Sego' siempre aspira a lo mismo», opinó el jugador.