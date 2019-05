Una despedida llena de buenos recuerdos Chuchi Jorques posa en La Balastera con las tres camisetas de los equipos palentinos en los que ha militado. / Antonio Quintero Chuchi Jorques rememora algunos de los momentos más destacados de su carrera tras colgar las botas JESÚS GARCÍA-PRIETO Palencia Lunes, 27 mayo 2019, 13:01

Toda una vida dedicada a su pasión. Poca gente puede decir eso. Uno de los afortunados es Jesús 'Chuchi' Jorques, que el 19 de mayo colgaba las botas en el último partido de la temporada del equipo que le vio nacer como profesional, el Palencia Cristo Atlético. Muchos recuerdos atesorados de todas sus temporadas en otros equipos palentinos como el Club de Fútbol Palencia o el Deportivo. «Tengo muchas vivencias, pero seguramente alguna se me quedará en el tintero. Ha habido, por suerte, para mí muchas personas importantes y buenas en el trayecto», afirmó Jorques, que nunca supo cómo definirse como futbolista. «Cuando firmé en el Palencia con 30 años, me preguntaban que cómo me definía y yo contestaba que si veían a alguien corriendo por la banda, ese no era yo. He sido una persona muy constante, siempre he querido mejorar allá donde he estado. Con el paso de los años, he intentado aprovechar mis virtudes y tapar mis defectos. Algunas de las cosas por las que he llegado hasta esta edad jugando han sido la pasión y la ilusión por el fútbol», señaló el exfutbolista.

Para el jugador, una de sus virtudes ha sido el carácter fuerte en los terrenos de juego. «Cuando he madurado he podido controlar ese carácter. Es algo bueno tener ese 'gen' competitivo y pelear cada pelota al 200%. También he sido así entrenando. No me gusta el fútbol reducido, siempre he querido ganar en todas las posesiones y me enfadaba si no lo conseguía. He sido un jugador con calidad, con una buena zurda, un control de estrategia y buenos cambios de orientación y siempre he intentado potenciar eso», destacó el exjugador.

En todos sus años como profesional, Jorques ha jugado a las órdenes de muchos técnicos. «He tenido muchos entrenadores que me ha marcado. Cuando yo salgo del Unionistas de Salamanca, voy a Pontevedra y a Alzira, en Segunda B, siendo sub 23. No tengo la suerte de destacar en equipos importantes y luego tengo que jugar en equipos de Tercera. Durante cuatro años juego en Las Palmas, el Villarrobledo, el Guadalajara y el Villanovense y el que me da la oportunidad es Miguel Ángel Iglesias, que decidió contar conmigo en el Talavera, de nuevo en Segunda B. Recuerdo que durante el tiempo que estuve con él en el equipo jugué prácticamente todos los partidos. Cuando le destituyen, yo me fui al Racing Portuense» afirmó el jugador palentino.

Ya en el CF Palencia Jorques tiene un grato recuerdo del que fue su entrenador en aquella etapa, el leonés Pepe Calvo. «Pepe es uno de los técnicos que me marcó. Tanto con él como con Rubén de la Barrera he hecho los mejores números que tengo en mi carrera profesional. En la primera temporada con Pepe Calvo, de 43 partidos juego como titular en 38 y al año siguiente de 39 jugados, soy titular en 37. Son números espectaculares y eso habla de la confianza que teníamos el uno en el otro. Recuerdo que estuve jugando seis semanas con el dedo roto por la vinculación y el respeto que me unían al entrenador», destacó Jorques, que también tuvo buenas palabras para Rubén de la Barrera. «Es una aventajado y un estudioso del fútbol. Me abrió puertas y conceptos que yo no conocía antes. Creo que él fue el primero de esos entrenadores modernos, con una estructura y mentalidad diferentes. Para mí fue increíble la relación que tengo con él y todo lo que aprendí. Todos y cada uno de los entrenadores con los que he estado me han enseñado a ser mejor futbolista y mejor persona», señaló Jorques.

El mejor gol

El exfutbolista morado sigue rememorando con cariño uno de los goles más importantes en su carrera. «Recuerdo un tanto muy importante con Pepe Calvo. Yo no sabía que él estaba en la cuerda floja y, cuando vamos a Vitoria a jugar, conseguimos ganar al Alavés 1-2 en los minutos finales. Logré meter el gol de falta que además es uno de mis goles preferidos por el escenario donde fue y por lo que supuso, la victoria. Inmediatamente fui a abrazarme con Pepe y todo el mundo pensaba que si perdíamos ese partido, lo destituían y yo me enteré después de todos los rumores. Le di un abrazo por todo lo que significó para mí como entrenador y porque sabía que lo estaba pasando mal. Cuando tienes una relación así con alguien, sabes que ese entrenador te ha marcado», afirmó el centrocampista recalcando la dificultad de aquella temporada en el CF Palencia. «Fue un año difícil. Nos quedamos fuera del 'play-off' en la penúltima jornada cuando perdimos en Torrelavega, aunque ese mal año sirvió para unir mucho más al grupo. En ese momento conseguir ganar en Vitoria de esa manera y sabiendo cómo estaban las cosas, supuso todo un alivio. Un gol muy bonito por todo lo que significó para todos, fue una manera de resarcirse y lo recordaré siempre con mucha emoción», destacó Jorques.

Lo que más entristece al jugador es recordar aquellos momentos con un campo como La Balastera, que recogía en algunos partidos más de 4.000 espectadores, cifras muy lejanas a lo que hoy en día se viven. «Es increíble cuando alcanzas esas cifras de público, aunque seas de otra ciudad. Pero siendo de Palencia, ves a la gente ilusionada y emocionada, con el público identificándose con el equipo en todo momento. En los derbis contra el Mirandés con el campo lleno o cuando salías a calentar y había ya en el campo más de 1.000 personas. Aquel equipo compitió con el Eibar o el Real Unión, que son clubes históricos. También recuerdo cuando jugábamos fuera la fase de ascenso con el Real Jaén e iban desde Palencia ocho autobuses a 800 kilómetros de tu casa con casi mil aficionados. Ha sido una época espectacular. He tenido la suerte de vivirla y de que mis compañeros me hiciesen sentir importante en el vestuario al igual que los aficionados. Para una persona como yo, salida de un barrio humilde como el Cristo, poder vivir algo así como futbolista, es increíble. Ojalá vuelva a darse pronto en Palencia una masa social grande donde la gente se volcase. Sería muy bonito. Me encantaría poder disfrutarlo como aficionado al fútbol. Creo que la gente en la ciudad es muy de fútbol, pero se ha desilusionado con todo lo que ha ocurrido y ahora está pagando los platos rotos la directiva del Palencia Cristo, que está haciendo las cosas muy bien y no tiene culpa de nada», señaló Jorques.

Precisamente y pensando en el futuro del fútbol en la ciudad, el exfutbolista se moja y piensa que a corto plazo será muy difícil volver a ver las mismas estampas de los aficionados acompañando en gran número a un equipo palentino. «Me he cruzado con aficionados que me han transmitido su desilusión. Recuperar el sentimiento del fútbol en Palencia es a corto plazo inviable, con todo el dolor de mi corazón. En el último partido de la temporada, cuando me quedé solo, lo primero que pensé es en el homenaje que me hicieron mis compañeros y para mí es algo espectacular. Pero también recordé la imagen de La Balastera llena, rugiendo y compitiendo con equipos que en aquel momento estaban a nuestro nivel. Son dos imágenes que me llevo de aquel día».

Han pasado ya varios días desde que Jorques se despidiese de la afición emocionado y con lágrimas en los ojos. «En aquel momento se me pasaron muchas cosas por la cabeza. Para un futbolista humilde ver la sala de prensa llena de amigos, compañeros y miembros de la prensa, que sé que muchos me aprecian, aplaudiéndome, me hace sentir muy feliz. Eso me lo voy a llevar en el corazón siempre. Es algo que nunca me hubiese imaginado. Al leer el comunicado se te pasan muchas cosas por la cabeza, porque además estaban a mi lado mi mujer y mis hijos. También les debo mucho a las personas que por desgracia ya no están y que han sido muy importantes en mi infancia. Han luchado para que haya llegado hasta donde lo he hecho. En especial mi madre. Tuve la mala suerte de perderla, pero sé que estaría orgullosa de mí. Me da pena que no pueda verlo. Al igual que Eugenio, un aficionado del equipo que fue quien me ayudó en mis inicios. Pienso en esos momentos, en los buenos y en los malos, que también los he tenido. Es inevitable acordarme de todo en el momento de la rueda de prensa. En un día tan difícil para mí como es dejar toda una carrera por delante y separarme de mi vida como futbolista, la directiva del Palencia Cristo ha conseguido que me sintiese inmensamente feliz y arropado con su trabajo y sus ganas», reconoció Chuchi Jorques.

Reflexiones

El exjugador palentino quiso dejar también una reflexión que le ha acompañado a lo largo de toda su carrera. «En un vestuario tienes que aprender a convivir con todo el grupo. La unión de la plantilla sirve para conseguir lo máximo en el terreno de juego, pero también es inevitable y pasa en todas las categorías, el tener más 'feeling' con los que compartes situaciones más cercanas y otros con los que no logras ese acercamiento. Tienes un objetivo deportivo en común y tienes que luchar por el beneficio común y los jugadores han de saber separarlo. No he tenido la suerte de jugar en primera o en segunda, seguramente porque no he valido o porque he tomado alguna decisión que me haya impedido competir en esas categorías», concluyó el exfutbolista, recordando con cariño todos estos años.