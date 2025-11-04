Désiré Doué sucede a Lamine Yamal en el Golden Boy

Óscar Bellot Madrid Martes, 4 de noviembre 2025, 16:43 | Actualizado 17:16h. Comenta Compartir

Los pronósticos se cumplieron y Désiré Doué se llevó el gato al agua en la pelea por adjudicarse el Golden Boy 2025. El extremo francés del PSG se impuso a una rutilante lista de futbolistas en la que figuraban los españoles Pau Cubarsí y Dean Huijsen, así como otras dos figuras de la Liga como los madridistas Arda Güler y Franco Mastantuono, erigiéndose de esta forma en el mejor jugador sub-21 del fútbol europeo. Sucede en el palmarés del prestigioso reconocimiento que concede el diario italiano Tuttosport desde 2003 a Lamine Yamal, que fue el vencedor el pasado año pero que no podía revalidar dicho reconocimiento al impedirlo las bases del mismo.

Doué era el gran favorito para llevarse una distinción que llevaba cuatro ediciones consecutivas recayendo en estrellas que militan en el fútbol español, pero que en esta ocasión ha ido a parar a las manos de una de las estrellas emergentes del PSG. La Champions que el equipo dirigido por Luis Enrique levantó el pasado 31 de mayo en el Allianz Arena de Múnich convirtió a Doué en el principal candidato, especialmente teniendo en cuenta la formidable actuación que el extremo galo llevó a cabo en la mencionada final de la máxima competición continental. El doblete del internacional con Francia en el citado partido ante el Inter de Milán, al que agregó además una asistencia, convirtió a Doué en el MVP del duelo estrella a nivel de clubes y robusteció su candidatura al Golden Boy.

A sus 20 años, el futbolista nacido en la localidad francesa de Angers ingresa en el selecto club de ganadores del Golden Boy, en el que aparecen cinco futbolistas españoles -Cesc (2006), Isco (2012), Pedri (2021), Gavi (2022) y Lamine Yamal (2024)-, además de estrellas del calibre de los argentinos Leo Messi (2005) y Sergio Agüero (2007), el francés Kylian Mbappé (2017), el noruego Erling Haaland (2020) o el inglés Jude Bellingham (2023).

Internacional en cinco ocasiones con la selección francesa, con la que debutó el pasado mes de marzo en un duelo frente a Croacia correspondiente a la vuelta de cuartos de final de la Liga de Naciones, Doué se ha convertido en una de las referencias ofensivas del PSG, que le fichó en 2024 a cambio de 50 millones de euros para el Stade de Rennes, su club de formación. Pese a la enorme competencia en un frente ofensivo en el que despuntan cracks de la talla de Ousmane Démbelé, Bradley Barcola o Khvicha Kvaratskhelia, Doué ha logrado ganarse la confianza de Luis Enrique, hasta el punto de que acumula ya 69 partidos defendiendo la elástica del gigante parisino, en los que ha marcado 19 goles y repartido la misma cantidad de asistencias.